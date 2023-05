Zelenskyj v Japonsku přirovnal zničení Bachmutu k Hirošimě v roce 1945

Hirošima - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přirovnal zničení východoukrajinského města Bachmut k tomu, jak vypadala japonská Hirošima poté, co na ni koncem druhé světové války USA svrhly jadernou bombu. Zelenskyj se tak vyjádřil přímo v Hirošimě, kde se jako host zúčastnil summitu lídrů skupiny velkých ekonomik G7, píše agentura Reuters.

Rusko tvrdí, že dobylo celý Bachmut, což Ukrajina popírá. Město, které mělo před konfliktem asi 70.000 obyvatel, se stalo dějištěm nejdelší a nejkrvavější bitvy nynější války na Ukrajině, která začala v únoru 2022. Letecké snímky Bachmutu ukazují vypálené a zničené budovy a ulice plné trosek.

"Řeknu vám to otevřeně. Snímky zničené Hirošimy mi rozhodně připomínají Bachmut a další podobná města. Nic živého tam nezůstalo, všechny domy byly zničeny," řekl Zelenskyj novinářům.

Americký nálet ze 6. srpna 1945 jedinou pumou srovnal Hirošimu se zemí a připravil o život na 140.000 lidí. O tři dny později svrhly Spojené státy další atomovou bombu na město Nagasaki, která měla obdobný ničivý účinek. Šest dní poté Japonsko jako účastník druhé světové války kapitulovalo.

Na tiskové konferenci ukrajinský prezident novinářům také sdělil, že ukrajinské síly v Bachmutu stále bojují a plní "důležité úkoly". "Dnes jsou v Bachmutu - na jakých místech, to vám neprozradím. Ale vypovídá to o tom, že Bachmut nebyl k dnešnímu dni Ruskou federací obsazen. Neexistují dvě nebo tři interpretace tohoto faktu," poznamenal. Dodal, že by byl rád, kdyby v Bachmutu a v dalších městech došlo po skončení války ke stejně úspěšné obnově jako v Hirošimě. Zelenskyj se na okraj summitu G7 poklonil památce obětí atomové bomby u památníků v Hirošimě.

Velitel ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskyj dnes uvedl ukrajinské síly kontrolují nikoli významnou část Bachmutu, ale že to bude stačit k tomu, aby mohly do zdevastovaného města vstoupit, až se situace změní. V příspěvku na sociální síti telegram uvedl, že ukrajinské síly postupují směrem k ruským jednotkám na předměstí Bachmutu a že se blíží k "taktickému obklíčení" města.