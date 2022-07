Zelenskyj: Ukrajina je připravena zahájit dodávky obilí, čeká na signál

Kyjev - Ukrajina je podle prezidenta Volodymyra Zelenského připravena zahájit dodávky obilí z černomořských přístavů, čeká na signál od Turecka a OSN, že má s vývozem této klíčové komodity začít. Zelenskyj to prohlásil při své dnešní návštěvě přístavu Čornomorsk, kde se byl podívat na přípravy na obnovení dodávek. Ministr dopravy Oleksandr Kubrakov řekl, že zatím nebylo stanoveno, kdy první loď vypluje a doufá, že by to mohlo být koncem tohoto týdne.

Vývoz ukrajinského obilí se má obnovit na základě dohod z 22. července mezi OSN, Tureckem, Ruskem a Ukrajinou o zajištění bezpečného vývozu obilí ze tří ukrajinských přístavů. Čornomorsk, ležící jižně od Oděsy, je jedním z této trojice. Dalšími jsou Oděsa samotná a přístav v Južném, které leží naopak na severovýchod od Oděsy.

"My jsme plně připraveni. Vyslali jsme všechny signály našim partnerům - OSN a Turecku," řekl Zelenskyj. Dodal, že ministr dopravy je v kontaktu s Ankarou a OSN a čeká na znamení, že dodávky mohou začít.

Kubrakov v Oděse řekl, že v jejím přístavu je 17 plavidel uvázlých kvůli ruské blokádě naloženo obilím. "Doufám, že dnes od OSN dostaneme potvrzení ohledně navrhovaného koridoru, kterým lodě poplují Černým mořem směrem k Bosporu a pak budeme připraveni začít. Doufám, že první lodě z našich přístavů vyrazí do konce tohoto týdne," cituje Kubrakova agentura Reuters.

Kvůli ruské agresi proti Ukrajině v této zemi čeká na vývoz přes 25 milionů tun obilí, připomněla agentura Reuters. Ukrajinské obilí je klíčové pro řadu chudších zemí světa a výpadek jeho dodávek významně narušil globální potravinovou bezpečnost. Rusko obviňuje Ukrajinu, že dodávky se zastavily kvůli tomu, že zaminovala vody okolo svých přístavů.

Přelomovou dohodu z minulého pátku, kterou zprostředkovala OSN, ohrozil jen několik hodin po jejím uzavření ruský raketový útok na Oděsu, největší ukrajinský přístav.

Dohoda platí 120 dnů a týká se i vývozu ruských hnojiv a potravin po Černém moři. Obnovení vývozu ukrajinského obilí je klíčové pro miliony lidí v Africe, na Blízkém východě a jižní Asii, z nichž někteří už nyní hladovějí. Je důležité také pro ukrajinské zemědělce, kterým docházejí skladovací kapacity, protože už sklízejí letošní úrodu obilí.