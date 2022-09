Zelenskyj: Proti Ukrajině byl spáchán zločin, žádáme jen spravedlivý trest

New York/Kyjev - Proti Ukrajině byl spáchán zločin a my žádáme jen spravedlivý trest. Ve svém videoprojevu na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku to dnes řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Světové lídry vyzval, aby Rusku odebrali hlasovací právo v mezinárodních institucích i možnost práva veta v Radě bezpečnosti OSN. Agresory je třeba potrestat a izolovat, řekl.

Ukrajinský prezident se zasedání neúčastní osobně, vystoupil ale prostřednictvím předem nahraného videozáznamu. Během své řeči uvedl, že existuje pět podmínek pro mír, o kterých se nevyjednává. Patří mezi ně potrestání ruské agrese, obnovení ukrajinské bezpečnosti a územní celistvosti a rovněž bezpečnostní záruky.

"Zločin byl spáchán proti našim hranicím, našim lidem, ženám, mužům, dětem. Chceme jen trest za ukradení našeho území, za mučení našich mužů i žen. My jsme tuto válku nevyprovokovali," zdůraznil Zelenskyj. "Ukrajina chce mír, Evropa chce mír, svět chce mír. Je ale vidět, kdo je ten jediný, kdo chce válku," dodal.