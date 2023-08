Zelenskyj podmínil konání voleb změnou zákonů i penězi od spojenců

Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že by si přál uspořádat prezidentské a parlamentní volby v příštím roce. Za tím účelem by se však podle něj musely změnit zákony, západní spojenci by museli finančně přispět na jejich organizaci a volební pozorovatelé by museli až na frontu za vojáky, kteří brání zemi před ruskou agresí. Podle deníku Ukrajinska pravda to prezident řekl v rozhovoru s novinářkou Natalijí Mosejčukovou.

Zelenskyj v interview reagoval na dotaz ohledně postoje amerického republikánského senátora Lindseyho Grahama, podle nějž by se volby na Ukrajině měly konat v roce 2024 navzdory válce. Připustil, že otázka voleb je jednou z těch, které by mohly "rozštěpit podporu Spojených států amerických". Připomněl však, že na Ukrajině je zákonem zakázáno pořádat volby během válečného stavu, který v zemi platí od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru loňského roku.

"Logika je taková, že pokud hájíte demokracii, měli byste na tuto obranu myslet i během války. Volby jsou jednou z obran. Ale ne nadarmo jsou volby během války zákonem zakázány - je velmi obtížné je uspořádat," uvedl Zelenskyj v rozhovoru.

Podmínkou konání voleb je změna volebního zákona, což lze podle prezidenta udělat rychle. Dodal, že obtížnější je financování, neboť jen v době míru stály volby na Ukrajině pět miliard dolarů (112 miliard korun). Aby se hlasování mohlo konat, finanční podporu by musely poskytnout "Spojené státy a Evropa", míní Zelenskyj.

"Nebudu pořádat volby na dluh. Nebudu ani brát peníze ze zbraní a dávat je na volby. To je stanoveno zákony. Ale pokud mi tuto finanční podporu poskytnete a pokud poslanci seznají, že to musíme udělat, tak potom pojďme rychle změnit zákonodárství," řekl s tím, že mu zatím nikdo neukázal, jak provést volby mezi vojáky bojujícími na frontě.

Problém také může představovat organizace hlasování pro sedm milionů ukrajinských uprchlíků, které podle něj "nelze zbavit hlasovacího práva". Upozornil, že země nyní nemá infrastrukturu na to, aby volby pro takto velké množství lidí zorganizovala i v zahraničí. Pomoci by v tomto musel opět Západ.

Zelenskyj ovšem také řekl, že s volbami nechce čekat "tři, pět, sedm let", neboť by lidé mohli získat pocit, že se jeho vláda "drží" u moci bez voleb. "Ničeho se nedržím, chtěl bych doopravdy uskutečnit volby," dodal prezident.

Zelenskyj byl zvolen prezidentem Ukrajiny v dubnu 2019 na pětileté období, příští hlasování by se tak mělo uskutečnit na jaře 2024. Předčasné parlamentní volby se na Ukrajině konaly v červenci 2019. Pokud by v zemi neplatil válečný stav, konaly by se letos na podzim.

Průzkumy naznačují, že Zelenskyj by ve volbách svůj prezidentský mandát s přehledem obhájil. Jeho strana Sluha národa, která stejně jako on drtivě zvítězila v parlamentních volbách v roce 2019, by však kvůli skandálům mohla přijít o parlamentní většinu.