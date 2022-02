Zelenskyj odsoudil ruské počínání jako zločiny proti Ukrajině

Ukrajinský prezident pozval cizince, aby přijeli pomoci s obranou Ukrajiny

Zelenskyj dnes vyzval cizince, aby přijeli na Ukrajinu vytvořit legionářskou jednotku, která by se poté zapojila do boje proti ruské agresi. V prohlášení zveřejněném v Kyjevě po třech dnech tvrdých bojů ukrajinských sil s ruskou armádou, vyzval Zelenskyj lidi z celého světa, aby přišli a pomohli bránit ukrajinskou svrchovanost proti ruské invazi.

Na základě nařízení o vojenské službě v ozbrojených silách schváleného prezidentským dekretem v roce 2016, mají na Ukrajině cizinci právo vstoupit do tamní armády na základě smlouvy na dobrovolném základě, působit mohou také v řadách ukrajinské teritoriální obrany, uvedla ukrajinská média.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba na twitteru vyzval všechny cizince ochotné bránit Ukrajinu, aby se zapojili do budoucí jednotky, kterou značil za Mezinárodní legii. "Společně jsme porazili (německého vůdce Adolfa) Hitlera a společně porazíme i (ruského prezidenta Vladimira) Putina," dodal Kuleba. Už v sobotu se na internetu objevovaly informace o běloruských dobrovolnících, kteří se na ukrajinské straně zapojili do bojů s ruskými invazními vojsky.

Britský list Daily Star nicméně varoval před přímým zapojením osob z členských států NATO do bojů proti Rusku. List dodal, že v obavě z ruské reakce pravděpodobně nebudou představitelé západních států nikoho povzbuzovat, aby šel jako dobrovolník bojovat na Ukrajinu.

V Bělorusku je ruská delegace, Zelenskyj ale nehodlá v této zemi vyjednávat

Ruská delegace dnes přijela do Běloruska, kde chtěla jednat se zástupci ukrajinské strany, oznámila dnes agentura TASS s odvoláním na mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova. Zelenskyj ale vzápětí uvedl, že nehodlá se zástupci Moskvy vyjednávat v Bělorusku, které má podíl na ruské agresi proti jeho zemi, napsala agentura Reuters. Navrhl několik jiných míst vhodných pro jednání. Zmínil mezi nimi také Bratislavu.

"Vojska Ruské federace z vašeho území odpalují směrem na Ukrajinu rakety. Z vašeho území zabíjejí naše děti," prohlásil Zelenskyj na adresu Běloruska podle ukrajinské agentury Unian. Zároveň podtrhl, že nepřátelské síly na Ukrajině útočí na všechny cíle včetně školek, obytných domů i sanitek.

Zelenskyj dodal, že zůstává otevřený možnosti rozhovorů na jiném místě, které se nezapojilo do agrese proti jeho zemi. Pokud by se tato jednání uskutečnila, byla by první od 24. února, kdy Rusko invazi na Ukrajinu zahájilo, dodal Reuters. Zelenskyj jako vhodná místa pro rozhovory jmenoval Bratislavu, Varšavu, Budapešť, Istanbul a Baku.

Poradce ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak prohlásil, že pozice prezidenta Zelenského zůstává stejná - akceptuje jen skutečné rozhovory, žádná ultimáta. Ruská delegace se tak do Běloruska vydala s vědomím, že je její cesta zbytečná, dodal Podoljak.

Podle Peskova jsou v delegaci zástupci ministerstva zahraničí a obrany, ale také kanceláře prezidenta Vladimira Putina, kteří na své ukrajinské protějšky čekají v běloruském městě Gomel.

"V souladu s dosaženou dohodou přijela do Běloruska na jednání s Ukrajinci ruská delegace," uvedl Peskov. "Jsme připraveni zahájit tato jednání v Gomelu," dodal.

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko podle ruské agentury RIA Novosti ukrajinské představitele vyzval, aby zasedli k jednacímu stolu, pokud "Ukrajina nechce ztratit svoji státní suverenitu". Zároveň popřel, že by se Bělorusko podílelo na bojích na Ukrajině, přestože také přiznal několik raketových útoků "na začátku konfliktu" z běloruského území.

"Není tam ani jeden náš voják... Ani jeden jediný běloruský náboj," citovala Lukašenka agentura Interfax. Podle médií ale z Běloruska postupují směrem na Kyjev kolony obrněných vozů. Ukrajinská armáda dnes informovala o zneškodnění řízené střely vypálené ruským bombardérem na Kyjev z běloruského vzdušného prostoru.

Lukašenko připustil, že z Běloruska bylo proti Ukrajině vedeno několik raketových úderů. "Z jihu Běloruska byly na začátku konfliktu vedeny dva tři raketové údery vzhledem k tomu, že Kyjev rozmístil u hranic tři nebo čtyři raketové divize," citovaly Lukašenkova slova ukrajinský zpravodajský portál Ukrajinska pravda či běloruský server thinktanks.by.