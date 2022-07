Zelenskyj odmítl příměří jako pauzu výhodnou pro Rusko

Kyjev - Přistoupit na příměří s Moskvou bez návratu okupovaného ukrajinského území by jen posílilo Rusko a prodlužilo válku, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru poskytnutém americkému listu The Wall Street Journal.

Příměří, které by umožnilo Rusku udržet si území zabraná po vpádu z 24. února, by jen Moskvě poskytlo vítanou příležitost k doplnění sil a k přezbrojení pro další kolo konfliktu, který by se mohl dále rozšířit.

"Zmrazení konfliktu by znamenalo pauzu, která by dala Rusku přestávku na odpočinek," řekl Zelenskyj, který s novináři hovořil v silně opevněném prezidentském sídle v Kyjevě. Šéf státu současně děkoval západním spojencům za to, že snášejí ekonomické potíže, které válka přinesla.

"Je to pro ně těžké, nyní mají vysoké ceny, trpí nepohodou kvůli této válce, kvůli krizím, které vyrobili Rusové," řekl ukrajinský prezident. Varoval, že diplomatické ústupky Moskvě by sice nyní mohly poněkud stabilizovat trhy, ale poskytly by pouze dočasný oddech a vše by se v budoucnu vrátilo jako bumerang.

Rusko přirovnal Zelenskyj k velrybě, která právě spolkla dva regiony a teď volá po přerušení konfliktu - aby si odpočinula a za dva či tři roky se zmocnila dalších regionů a zase volala po příměří. Tak by to podle něj stoprocentně šlo dál a dál.

O tom podle Zelenského svědčí zkušenost s mírovými dohodami z Minsku. Ty posvětily částečnou okupaci Doněcké a Luhanské oblasti, a tak daly základ nynější válce, ve které se Rusko zmocnilo Chersonské a částečně i Záporožské oblasti.

Ukrajinci naproti tomu podle svého prezidenta věří, že nejprve musí dobýt zpět všechna ztracená území a až pak pak přijde chvíle usednout k jednáním. "Čím dříve to uděláme, tím méně lidí zemře," dodal.

Ruský prezident Vladimir Putin počátkem tohoto týdne obvinil Kyjev, že u něj nevidí ochotu plnit podmínky předběžné mírové dohody, na které se obě strany dohodly koncem března v Istanbulu.

Zelenskyj nyní Putinovy výpady odmítl jako "totální delirium". Před ruskou invazí se Kyjev zoufale snažil najít diplomatické řešení, ale Putin ani nezvedal telefon, řekl Zelenskyj. "Sem přišel bez jednání, zabíjel lidi, vyhnal 12 milionů lidí z domovů a teď říká, že Ukrajina nechce jednat," rozhořčil se Zelenskyj. "Vraždí lidi, ničí města a pak říkají: 'Pojďme vyjednávat.' S kým asi mohou mluvit? S kameny? Ty jsou pokryty krví a tato krev se nedá smýt. Nenecháme ji smýt," dodal s tím, že po tragédiích posledních pěti měsíců nemají Ukrajinci náladu na rozhovory s Rusy: "Dokud nedostanou do tváře, nic nepochopí."

Zelenskyj v rozhovoru také upozornil, že americké raketomety HIMARS sice představují novou kvalitu, ale Ukrajina jich dostala příliš málo, než potřebuje k obratu ve válce. Ještě naléhavější potřebu podle něj představují systémy protivzdušné obrany, které by dokázaly zabránit Rusku zasypávat deštěm raket a střel města vzdálená stovky kilometrů od fronty.