Zelenskyj navštívil donbaskou frontu v Luhanské oblasti

Kyjev - Nově zvolený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes poprvé ve funkci přijel na frontu na východě Ukrajiny, kde proti sobě stojí jednotky ukrajinské armády a proruští separatisté. Podle agentury Unian se setkal s vojáky v obcích Stanycja Luhanska a Ščasťa ležící při řece Siverskyj Donec, která tvoří frontovou linii jen několik kilometrů od povstaleckého Luhansku.

Podle úřední zprávy Zelenskyj hovořil s vojáky o jejich ubytování a stravování a v neprůstřelné vestě navštívil armádní pozorovací stanoviště vzdálené od povstaleckých pozic 400 metrů. O situaci na frontě prezidenta informoval velitel ukrajinských sil v Donbasu generálporučík Oleksandr Syrskyj.

Zelenskyj po svém vítězství v dubnových volbách označil za svůj hlavní úkol v nové funkci zastavení palby na donbaském bojišti. Prohlásil, že v zájmu míru je připraven k obtížným rozhodnutím. "Bude-li třeba, jsem připraven obětovat svou funkci, aby byl nastolen mír," prohlásil v inauguračním projevu.

Válka na Ukrajině propukla krátce po ruské anexi Krymu na jaře 2014 a podle údajů OSN si za pět let vyžádala kolem 13.000 mrtvých. Miliony lidí konflikt vyhnal z domovů, část přesídlila do ukrajinského vnitrozemí, jiní se před válkou uchýlili do Ruska.