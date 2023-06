Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vlevo) se vydal do Chersonské oblasti, postižené záplavami po zničení Kachovské přehrady. 8. června 2023.

Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil Chersonskou oblast postiženou záplavami po zničení Kachovské přehrady. Ze zničení vodního díla se vzájemně obviňují Moskva a Kyjev. Ruský prezident Vladimir Putin se podle svého mluvčího nyní postiženou oblast navštívit nechystá, vyjel tam místopředseda jeho kanceláře.

"Jednali jsme o mnoha důležitých otázkách: o situaci v regionu v důsledku katastrofy, evakuaci obyvatel ze záplavových oblastí, likvidaci havarijní situace způsobené vyhozením přehrady do povětří, organizaci života a podpoře v zaplavených oblastech. Rovněž jsme projednali vyhlídky na obnovu ekosystému regionu a operační vojenskou situaci v postižené oblasti," uvedl Zelenskyj na facebooku, na kterém také zveřejnil záběry z porady o koordinaci pomoci.

"Je důležité spočítat škody, poskytnout finance na odškodnění obyvatel postižených katastrofou a vytvořit program pro kompenzaci ztrát nebo přemístění podniků v rámci Chersonské oblasti," dodal.

Ukrajinský prezident také navštívil místo, kde se odehrává evakuace postižených obyvatel. "Naším úkolem je zachraňovat životy a co nejvíce pomáhat lidem," zdůraznil. Později zamířil do Mykolajivu, kde voda zaplavila čerpací stanici na řece Inhulec. Inhulec je přítokem Dněpru a i na něm se po destrukci hráze Kachovské přehrady zvýšila hladina.

Ruský prezident Putin, který se loni na podzim rozhodl anektovat Chersonskou oblast, z níž má ale Rusko pod kontrolou jen část, se podle svého mluvčího nechystá navštívit postižený region. "Ne, momentálně se to neplánuje," odpověděl Dmitrij Peskov na dotaz novinářů.

"Na situaci v Chersonské oblasti po sabotáži na přehradě, vyhození do povětří, (Putin) dohlíží," řekl mluvčí a připomněl, že prezident ve středu "dal pokyn ministerstvu pro mimořádné situace, aby tam zvětšilo přítomnost (záchranářů) a poskytlo pomoc lidem a také aby se aktivně zapojilo do odstraňování následků této pohromy".

Zaplavená místa kontrolovaná Rusy dnes navštívil Sergej Kirijenko, místopředseda ruské prezidentské kanceláře a bývalý ruský premiér. "Abychom mohli situaci objektivně zhodnotit, objeli jsme zaplavená území v Holé Prystani a v Oleškách - tady je situace nejnapjatější," napsal o Kirijenkově návštěvě na telegramu Moskvou dosazený šéf okupované části Chersonské oblasti Andrej Alexejenko. Agentura DPA píše, že Kirijenko v prezidentské kanceláři platí za člověka odpovědného za vnitřní politiku a za obsazená ukrajinská území.

Podle ukrajinské strany je pod ruskou kontrolou 68 procent zatopené oblasti.

Ruské úřady zprvu tvrdily, že zkázu přehrady přivodilo ukrajinské ostřelování, zatímco podle Kyjeva ji vyhodili do vzduchu sami Rusové. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu nicméně v úterý podle tiskových agentur prohlásil, že Ukrajinci vyhodili přehradu do povětří, aby zabránili ruskému útoku v tomto místě a aby uvolnili své síly od Chersonu pro dlouho očekávanou protiofenzívu. Komentátoři upozornili, že Šojgu hovoří o přehradě dlouhodobě okupované ruskými jednotkami. Nyní o vyhození přehrady do povětří hovoří také Kreml.

Voda zatopila asi 600 kilometrů čtverečních Chersonské oblasti, uvedl tamní gubernátor. Úterní protržení přehrady připravilo ruské síly o obranná postavení na levém břehu řeky Dněpr, uvedl americký Institut pro studium války (ISW).

Voda z protržené Kachovské přehrady zatopila asi 600 kilometrů čtverečních Chersonské oblasti, uvedl dnes její šéf Oleksandr Prokudin. Jde o plochu o něco větší, než je rozloha Prahy. Osmašedesát procent ze zatopené oblasti je podle Prokudina na Ruskem okupovaném levém břehu řeky Dněpr. Ve městě Nová Kachovka zemřelo po zničení přehrady pět lidí. Podle agentury RIA Novosti o tom informoval Ruskem dosazený starosta okupovaného města. Prokudin rovněž uvedl, že ruské síly dnes ostřelovaly postižené město Cherson a přilehlé pobřežní oblasti. Při náletech přišel o život jeden člověk, několik dalších jich utrpělo zranění. Oblast přitom dnes navštívil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Reportér agentury Reuters v Chersonu uvedl, že slyšel dělostřeleckou palbu, nicméně žádné další detaily nedokázal upřesnit. I Rusko obvinilo ukrajinské jednotky z ostřelování, konkrétně záchranářů v Ruskem okupované části Chersonské oblasti.

Podle chersonské oblastní prokuratury ostřelovala ruská armáda několik míst, kde probíhaly evakuace. V Chersonu zemřel jeden civilista, nejméně šest dalších lidí na více místech utrpělo zranění, napsala agentura Ukrinform. Ukrajinské ministerstvo vnitra již předtím ve svém prohlášení zopakovalo obvinění, že Rusko nechalo na územích, které v Chersonské oblasti obsadilo, lidi napospas jejich osudu. "A nadále brání Ukrajině v záchraně toho nejcennějšího - lidských životů," dodalo ministerstvo.

Pokud jde o dopady zničení přehrady, podle Prokudina dosahovala dnes ráno hladina řeky v Chersonské oblasti průměrně 5,61 metru. "Pracujeme. Pomůžeme všem, kteří se dostali do problémů," uvedl Prokudin ve videonahrávce zabývající se záplavami, které způsobilo zničení Kachovské přehrady, která se nachází 60 kilometrů proti proudu od města Cherson.

"Navzdory obrovskému nebezpečí a stálému ruskému ostřelování evakuace ze zaplavených oblastí neustále pokračuje," dodal šéf Chersonské oblasti. Zaplavené území podle něj do dnešního rána opustilo téměř 2000 lidí.

Deník Ukrajinska pravda napsal, že lidé v záplavové zóně jsou vyčerpáni, ale jsou zásobováni vším potřebným. Mnoho obyvatel podle listu odmítá oblast opustit. List dále s odvoláním na vyjádření společnosti Ukrenerho uvedl, že hladina v protržené nádrži za poslední den klesla o téměř jeden metr a u města Nikopol momentálně dosahuje 13,05 metru.

Podle Volodymyra Litvinova, zástupce Beryslavi v Chersonské oblasti, existuje riziko rozšíření záplav i do dalšího vnitrozemí. Hladina vody se totiž zvýšila i na řece Inhulec, která je jedním z přítoků Dněpru. Jak Litvinov dodal, ohroženo je několik vesnic poblíž obce Kalynivske, která se nachází asi 35 kilometrů od Dněpru. "Kvůli zaplavení mostu není možné cestovat do vesnice Zapovit. Voda se přiblížila k obytným domům," uvedl na telegramu.

Podle Červeného kříže představují velké riziko pro civilisty i miny, která voda vyplavila a nyní je unáší dál. "V minulosti jsme věděli, kde se nebezpečí nachází, nyní to nevíme. Víme jen, že jsou někde po proudu," uvedl Erik Tollefsen z Mezinárodního výboru Červeného kříže. "S hrůzou sledujeme zprávy, které přicházejí," dodal s tím, že nevybuchlé miny mohou představovat i ve vodě riziko po dlouhé roky. Například dvě miny z druhé světové války nalezené v Dánsku byly po svém objevení v roce 2015 stále aktivní. Nyní se miny mohou nacházet v minových polích, mohly ale uváznout v říčním bahně, na polích, na zahradách či na silnicích ve velmi rozsáhlé oblasti.

Hráz obří Kachovské přehrady se protrhla v úterý ráno a od té doby voda zaplavila rozsáhlé území na dolním toku řeky Dněpr. Ukrajinské i Ruskem dosazené úřady v okupované části Chersonské oblasti přinutila k evakuaci stovek obyvatel. Kyjev a Moskva se ze zničení přehrady viní navzájem.