Zelenskyj na návštěvě v Praze poděkoval za pomoc, žádá pozvánku Ukrajiny do NATO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval v Praze za Českou pomoc své zemi, která je podle něj znát. Do Česka dorazil poprvé od začátku loňské ruské vojenské invaze na Ukrajinu. Po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě označil za ideální to, aby Ukrajina dostala pozvánku do NATO.

"Česká účast na osudu Ukrajiny je znát, pociťujeme to na obraně, v politice, ve všem, co děláme," řekl. Česko je podle něj důležité v otázce vojenské pomoci Ukrajině, v dodávkách zbraní, v podpoře sankční politiky vůči Rusku, ale i v podpoře vstupu Ukrajiny do EU a NATO. Ocenil i to, že Česko přijalo statisíce uprchlíků.