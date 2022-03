Zelenskyj: Kompromis s Ruskem by Ukrajinci schvalovali v referendu

Cestu tří premiérů na Ukrajinu Zelenskyj podle svých slov vnímal jako signál podpory. Vzkaz, jak by se lidé měli zachovat, že by se neměli bát Ruska. Na dotaz, zda se na cestu na Ukrajinu chystají i jiní evropští politici, Zelenskyj uvedl, že mu řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, že o tom uvažoval, podobně jako litevský prezident Gitanas Nauséda.

Agrese Ruska je podle Zelenského zkouškou pro celý svět, bohužel se děje na ukrajinském území. Lidem v zemích, do kterých míří Ukrajinci na útěku před válkou, by vzkázal, aby "bránili sebe sama, svou současnost, ani ne budoucnost". "Každý by měl být Ukrajincem, vcítit se do nás, že můžeme přijít úplně o všechno. Není třeba za nás trpět, ale vcítit se," konstatoval.

Premiéři Česka, Polska a Slovinska zamířili nečekaně na Ukrajinu před týdnem v úterý vlakem. O jejich misi informoval Zelenského jako první ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Prezident to tehdy podle svých slov měl za odvážné. Šlo o první a dosud jedinou návštěvu vysokých představitelů západních zemí od začátku ruské invaze 24. února.

Fiala po jednání na tiskové konferenci Ukrajinu ujistil, že Evropa za ní stojí. Premiéři podle něj do Kyjeva přijeli, aby ukrajinskému lidu vyjádřili podporu. Zdůraznil, že Ukrajinci bojují nejen za své životy a za svou svobodu, ale i za životy a svobodu dalších Evropanů.

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu muselo domovy opustit podle OSN deset milionů lidí, což je čtvrtina ukrajinské populace; z toho téměř 3,5 milionu uteklo do ciziny. Asi 90 procent ukrajinských uprchlíků tvoří ženy a děti. Nejvíce běženců uteklo přes Polsko, podle dnešních údajů polské pohraniční stráže to bylo 2,144 milionu. Velká část z nich pokračovala do dalších zemí Evropy. Například do Německa uteklo zatím podle záznamů policie na 225.000 běženců z Ukrajiny.