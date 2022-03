Zelenskyj je připravený jednat s Putinem, varoval před třetí světovou válkou

Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je připravený jednat se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Současně varoval, jestliže pokusy o vyjednávání selžou, mohlo by to znamenat "třetí světovou válku". Zelenskyj to dnes prohlásil v rozhovoru s americkou CNN.

"Jsem na jednání s ním připravený. Byl jsem připravený poslední dva roky. A myslím si, že bez vyjednávání tuto válku nemůžeme ukončit," řekl Zelenskyj v rozhovoru s americkým novinářem Fareedem Zakariou. "Jestliže by existovala i jen jednoprocentní šance, jak bychom mohli válku zastavit, myslím, že ji musíme využít," dodal.

Ruské jednotky mají podle Zelenského za cíl Ukrajince "zabít a vyhubit": Ukrajinští vojáci sice dokázali, že jsou schopní se Rusům bránit a vracet jim úder, nicméně znamená to ztrátu dalších životů. "Takže si myslím, že musíme využít jakýkoli formát, jakoukoli šanci k tomu, aby se uskutečnila jednání, k tomu, abychom mohli mluvit s Putinem. Jestliže ale tyto pokusy selžou, bude to znamenat třetí světovou válku," dodal ukrajinský prezident.

Ruští a ukrajinští vyjednavači absolvovali již několik kol jednání, zatím bez výraznějších výsledků. V uplynulých dnech přicházely od různých aktérů včetně Zelenského jisté pozitivní signály, pohledy na stav jednání se však různí a například šéfka britské diplomacie Liz Trussová v sobotu obvinila Moskvu, že rozhovory nebere vážně. Souběžně s vyjednáváním pokračují ruské útoky na mnoha místech Ukrajiny, při kterých dál umírají i civilisté.

Na dotaz ohledně ruských požadavků týkajících se uznání Krymu součástí Ruska, uznání nezávislosti dvou separatistických republik na východě země či záruky, že se Ukrajina nikdy nestane členem NATO, Zelenskyj odvětil, že existují "kompromisy", které Ukrajina ve svých vyjednáváních s Putinem nemůže učinit. Jak dodal, Ukrajinci ruské vojáky "nevítali květinami, vítali je se zbraní v rukou". "Nemůžete si získat přízeň obyvatelstva jiné země silou," řekl.

Kdyby se Ukrajina již dříve stala členem Severoatlantické aliance, Rusko by ji nenapadlo, myslí si Volodymyr Zelenskyj. "Kdybychom byli členem NATO, válka by nezačala. Chtěl bych jen získat bezpečnostní záruky pro svou zemi a svůj lid," prohlásil ukrajinský prezident. Státům NATO zároveň poděkoval za pomoc, kterou Ukrajině od začátku invaze poskytují. "Jestliže jsou členové NATO připravení vidět nás v alianci, udělejte to hned, protože každý den tady umírají lidé," dodal.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE