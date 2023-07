Zelenskyj: ČR neposkytuje Ukrajině menší pomoc než velké evropské země

Praha - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdůraznil, že Česko neposkytuje Ukrajině menší pomoc než velké evropské státy. Česko podle něj reaguje velice pružně a včas, což je zapotřebí pro ukončení války rozpoutané Ruskem. Zelenskyj to řekl na dnešní tiskové konferenci v Praze po jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS).

Náměstek ministryně obrany František Šulc a ukrajinský ministr pro strategická odvětví průmyslu Oleksandr Kamyšin podepsali před tiskovou konferencí memorandum o porozumění. "Jde už o zcela konkrétní projekty," uvedl Zelenskyj.

S českým premiérem hovořil i o spolupráci s africkými a asijskými státy, poděkoval Česku za připravenost působit v tomto směru. Další slova díků Zelenskyj měl pro ochotu ČR účastnit se obnovy Ukrajiny, podporu vstupu země do Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO) i pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Zelenskyj považuje za důležité, aby Rusko vrátilo Ukrajině unesené děti a aby vyplatilo napadené zemi reparace. Hovořil také o důležitosti zbraní dlouhého doletu. "Jednáme o těchto zbraních s našimi partnery, hovoříme o systémech dalekého doletu, především se Spojenými státy. Jednáme i o dělostřelecké munici dlouhého doletu," uvedl.

Ve čtvrtek Zelenského na Pražském hradě přijal prezident Petr Pavel. Zelenskyj poděkoval Česku za pomoc Ukrajině. Obě hlavy státu se vyslovily pro členství Ukrajiny v NATO. Zelenskyj by považoval za ideální, aby země dostala pozvánku na nadcházejícím summitu aliance. Podle Pavla je v zájmu ČR, aby Ukrajina zahájila jednání o přistoupení v okamžiku, kdy skončí válka s Ruskem. Se Zelenským následně povečeřel, zhruba hodinu po půlnoci Pavel na twitteru uvedl, že program na Hradě skončil.

Podpora Ukrajiny je prioritou vlády, Fiala slíbil dary i výcvik pilotů

Česko daruje Ukrajině další útočné helikoptéry, statisíce kusů velkorážní munice, pomůže s výcvikem pilotů a daruje zemi simulátory, které umožní výcvik i přímo na Ukrajině. Premiér Petr Fiala (ODS) to řekl novinářům po dnešním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Zdůraznil, že podpora Ukrajiny je pro českou vládu zahraničněpolitickou prioritou. Pomoc bude podle něho intenzivně pokračovat ve všech oblastech.

Fiala doufá, že Zelenskyj se bude moci osobně zúčastnit nadcházejícího summitu Severoatlantické aliance (NATO) ve Vilniusu. "Očekávám, že všichni spojenci v NATO Ukrajinu jasně podpoří v jejím úsilí o členství. S hlasem ČR může počítat," řekl Fiala. Ocenil i pokrok, který Ukrajina dělá na cestě do Evropské unie, Česko je připraveno jí v tom být maximálně nápomocné.

Zelenského dvoudenní návštěva v Praze podtrhuje podle Fialy přátelství obou zemí. Podpora Ukrajiny je podle něj prioritou nejen proto, že se statečně brání přesile agresora, ale také kvůli tomu, že bojuje i za bezpečnost Česka a celé Evropy. "V pomoci budeme pokračovat velmi intenzivně a budeme se také zapojovat do poválečné obnovy Ukrajiny," uvedl.

S ukrajinským prezidentem dnes hovořil Fiala o konkrétních podobách další spolupráce, summitu NATO či rekonstrukci Ukrajiny. "Válka trvá asi 500 dní, my dosud poslali 676 kusů těžké techniky a přes čtyři miliony kusů střední a velkorážní munice. Tedy každý den od prvního dne války z ČR odjíždí zhruba 10.000 kusů munice a alespoň jeden tank, raketomet či houfnice," řekl Fiala.

Česko a celý demokratický svět musí v podpoře Ukrajiny pokračovat, doplnil premiér. ČR proto například pomůže s výcvikem ukrajinských pilotů na stroje včetně letadel F-16. "Dodáme letecké simulátory, aby mohl výcvik probíhat nejen na Západě, ale přímo na Ukrajině," uvedl.

S dalšími spojenci také Česko spolupracuje na dodávkách a modernizaci armádní techniky. "Do toho je výrazně zapojený český obranný průmysl. Příkladem může být renovace tanků T-72 ve spolupráci s Nizozemskem," uvedl Fiala. Delegace podle něj také při dnešním jednání pokročily v tématu společné zbrojní výroby českých a ukrajinských firem. Tyto projekty umožní posílit obranu a úsilí Ukrajiny o znovuzískávání území, které jí náleží. "Není to už jen pomoc, ale spolupráce v této oblasti," vyzdvihl.

Fiala ocenil pokrok, jaký dělá Ukrajina na cestě do Evropské unie. "Jsem přesvědčen, že budoucnost Ukrajiny je v EU a NATO. Zajistí to, aby se neopakovala podobná situace, které teď v Evropě čelíme," řekl. ČR je připravená být maximálně nápomocná a přesvědčovat ostatní státy, aby byly co nejvstřícnější. Ukrajina může počítat i s podporou ČR ohledně vstupu do NATO, doplnil Fiala.

Válka na Ukrajině podle Fialy musí skončit tím, že Ukrajina bude mít garantovanou nezávislost a územní celistvost, že vytlačí ruského agresora ze svého území. Je to důležité pro budoucnost Evropy, uvedl.

Ukrajinský prezident v Praze ocenil českou podporu, všímají si německá média Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během návštěvy Prahy obzvláště ocenil českou zbrojní pomoc Ukrajině, která déle než rok vzdoruje ruské invazi. Shodně o tom informují přední německá média, která poznamenávají, že s potlačením demokratických snah má Praha vlastní zkušenosti ze srpna 1968. Československo, které tehdy procházelo reformami, obsadila vojska Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem. "Česká republika a český národ nám opravdu pomáhají přiblížit se k vítězství," napsal Zelenskyj o návštěvě Česka na komunikační síti Telegram. Jeho slova dnes citovaly mimo jiné deníky Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt nebo agentura DPA. "Česká liberálně-konzervativní vláda je považována za rozhodného podporovatele Kyjeva. Praha poukazuje na svou vlastní negativní zkušenost s vpádem zemí Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do tehdejšího Československa," uvedl deník Süddeutsche Zeitung. "Poslední sovětský voják zemi opustil až v roce 1991," dodal list. Süddeutsche Zeitung rovněž připomenul, že Česko podle dřívějších prohlášení poskytlo ukrajinským silám 24 tanků, 76 bojových vozidel pěchoty a 16 vozidel protivzdušné obrany. "K tomu 57.000 kusů dělostřelecké munice a také další vybavení včetně náhradních dílů a ochrany před jaderným, biologickým a chemickým nebezpečím," dodal deník. Bavorská televize Bayerischer Rundfunk (BR) se ve zpravodajství o Zelenského návštěvě Česka zaměřila na to, že Ukrajina hledá podporu pro své budoucí členství v Severoatlantické alianci. Český prezident Petr Pavel se k ukrajinskému členství staví vstřícně, protože řekl, že je v českém zájmu, aby hned po válce začaly přístupové rozhovory s Kyjevem, uvedla stanice BR24.