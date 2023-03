Zelenskyj: Čína nereaguje na výzvu, aby se přidala k ukrajinskému mírovému plánu

Kyjev/Berlín/Washington - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes uvedl, že navrhl Číně, aby se připojila k ukrajinskému návrhu na ukončení války na Ukrajině. Odpověď ale dosud nedostal, informovala agentura Interfax-Ukrajina. Peking v únoru představil vlastní mírový plán, který by se podle dnešního vyjádření ruského prezidenta Vladimira Putina mohl stát základem pro urovnání konfliktu na Ukrajině. Bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby řekl, že pokud chce Čína hrát konstruktivní roli, měla by na Rusko naléhat, aby válku ukončilo. Podle šéfky německé diplomacie Annaleny Baerbockové je výsledek dnešního jednání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s Putinem v Moskvě zklamáním.

"Veřejně i diplomatickou cestou jsme Číně sdělili náš mírový návrh a vyzvali ji, aby se připojila. Čekáme na odpověď," řekl Zelenskyj po svém dnešním setkání s japonským premiérem Fumio Kišidou v Kyjevě. Dodal, že dosud nemá žádné podrobnosti ohledně možného telefonického rozhovoru s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, o němž spekulovala média.

Ruský prezident Putin po rozhovorech se Si Ťin-pchingem v Moskvě uvedl, že čínský mírový plán by mohl být základem ukončení konfliktu na Ukrajině. Současně dodal, že dosud nevidí ochotu Západu a Kyjeva jednat v tomto směru.

Peking v plánu mimo jiné vybízí, aby se obě země zdržely útoků na civilní obyvatelstvo, vyzývá ke zřízení humanitárních koridorů, ale i k ukončení západních sankcí proti Rusku. Zároveň se hlásí k principu "svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti všech zemí". Zelenskyj dříve uvedl, že by Kyjev měl s Pekingem na mírovém plánu spolupracovat, a zároveň upozornil, že s některými body nesouhlasí. Základní podmínkou Ukrajiny pro mírová jednání je stažení ruských vojsk z ukrajinského území.

"V tom, co řekl Putin a Si Ťin-Pching, jsme neviděli nic, co by nás vedlo k tomu, abychom si mysleli, že válka na Ukrajině skončí brzy," řekl bezpečnostní mluvčí Bílého domu Kirby. Čína podle něho není v otázce války na Ukrajině nestranná, zároveň by vztah Pekingu a Moskvy nenazýval spojenectvím. Uvedl, že některé čínské firmy možná poskytují Rusku zboží dvojího užití, tedy takové, které jde nasadit k civilním i vojenským účelům. Podle serveru Politico jde o pušky, ochrannou výstroj nebo součásti dronů.

Německá ministryně zahraničí Baerbocková návštěvu Si Ťin-pchinga v Moskvě označila za zklamání, neboť Čína měla příležitost dostát roli a odpovědnosti stálého člena Rady bezpečnosti OSN, jehož výsadou není jen vznášení veta, ale i práce ve prospěch míru. Baerbocková upozornila, že dnešní prohlášení Moskvy a Pekingu - které vystupuje proti "jednostranným sankcím" vyhlášeným s opomenutím Rady bezpečnosti OSN - "se nezmiňuje o skutečnosti, že v posledním roce zažíváme ve světě útočnou válku, nebo jak by se to dalo jinými slovy nazvat; jako by tato válka celý rok vůbec nebyla".

Čínský plán urovnání konfliktu na Ukrajině šéfka německé diplomacie označila za poziční dokument, ve kterém není pojmenovaný útočník ani oběť, a proto podle jejího názoru nemůže znamenat "skutečný příspěvek na cestě k míru". Čína má přitom coby stálý člen Rady bezpečnosti OSN mimořádnou odpovědnost, zdůraznila podle agentury DPA Baerbocková.