Zelenskyj chce jednat jen přímo s Putinem, který ale musí pochopit realitu

Kyjev/Davos - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že chce jednat pouze přímo se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, a ne přes prostředníky. Pokud Putin "pochopí realitu", bude možné nalézt diplomatické východisko z konfliktu, dodal Zelenskyj podle agentury Reuters.

Ukrajinský prezident ve vystoupení před účastníky Světového ekonomického fóra podle Reuters zdůraznil, že Ukrajina bude bojovat, dokud nezíská zpět území obsazená Ruskem.

Moskva by podle něj měla stáhnout svá vojska do pozice, ve kterých byly před útokem na Ukrajinu 24. února. "To by mohl být první krok k rozhovorům," řekl Zelenskyj s tím, že Rusko při jednáních s Ukrajinou hraje o čas.

Zelenskyj podle listu Ukrajinska pravda rovněž japonské televizi NHK řekl, že "získáme zpět území, která byla obsazena (Rusy) po 24. únoru, a pak se vrátíme za vyjednávací stůl". Současně předpověděl, že jednání s Ruskem o ukončení bojů budou složitá.

Ukrajinský prezident v nočním projevu na sociálních sítích podle BBC vyzval Západ, aby zemi dodal více těžkých zbraní: raketometů, tanků, protilodních střel a další výzbroj. "Situace v Donbasu je krajně komplikovaná. Prakticky všechny síly, které ještě zbývaly ruské armádě, tam vrhli do útoku. Lyman, Popasna, Severodoněck, Slovjansk - tam okupanti chtějí vše zničit," prohlásil. Proto dodávky těžkých zbraní Ukrajině představují podle Zelenského nejlepší investici do udržení stability ve světě a odvrácení mnoha těžkých krizí, které se Rusko ještě chystá vyvolat, anebo již vyvolalo.

"Čím déle potrvá tato válka, tím vyšší bude cena svobody nejen pro Ukrajinu, ale pro celý demokratický svět," řekl.