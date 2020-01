Žebříček zemí s nejužitečnějšími pasy vede Japonsko, ČR je devátá

Londýn - Pokud někdo vášnivě rád cestuje, pak je pro něj nejvýhodnější vlastnit japonský pas, který svému držiteli umožňuje dostat se bez víz do 191 zemí světa. Plyne to ze žebříčku nejužitečnějších cestovních dokladů, který každoročně sestavuje britská poradenská firma Henley&Partners. Česko je v tomto pořadí společně s Novým Zélandem, Maltou, Kanadou a Austrálií na devátém místě - pasy těchto států umožňují svým držitelům bez víz vycestovat do 183 zemí.

Japonsko se dostalo na první místo žebříčku už potřetí za sebou, na druhém místě ho v těsném závěsu následuje Singapur, s jehož pasem se dá bezvízově dostat do 190 zemí. O třetí místo se dělí Jižní Korea a Německo (189 zemí).

"Dominance asijských zemí na předních místech je jednoznačným argumentem svědčícím o výhodách otevřené politiky a vzájemně výhodných obchodních dohod," uvedl šéf firmy Henley&Partners Christian H. Kaelin.

"Existuje například jednoznačná provázanost mezi bezvízovým cestováním a svobodným investováním... země, které mají vysokou investiční svobodu, mají obecně i silnější pasy," uvedli politologové Ugur Altundal a Ömer Zarpli, kteří data o užitečnosti cestovních dokladů analyzovali.

Poslední se v pasovém žebříčku umístil Afghánistán, jehož občané mohou bez víz vycestovat pouze do 26 zemí. Do méně než 40 zemí se bez víz dostanou rovněž občané Iráku (28), Sýrie (29), Pákistánu (32), Somálska (32), Jemenu (33), Libye (37). Nepálu (38), Palestiny (38), Severní Koreje (39) a Súdánu (39).