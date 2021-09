Ze Zbraslavi dnes odstartuje slavný závod historických vozidel

Praha - Na náměstí v pražské Zbraslavi dnes odstartuje jeden z nejstarších motoristických podniků v zemi. Již po čtyřiapadesáté v novodobé historii se tam koná závod historických vozidel Zbraslav-Jíloviště o pohár Elišky Junkové. Na startu jízdy do vrchu se podle organizátorů objeví okolo 150 posádek, mezi nimi i unikáty, například vzácný motocykl české značky Orion nebo automobil Start málo známého českého výrobce motorových vozidel.

První závod Zbraslav-Jíloviště se konal v roce 1908. V roce 1938 byl přerušený kvůli světové krizi a následné válce. O třicet let později jej obnovil Veteran Car Club Praha. O té doby se jezdí nepřetržitě a stal se jedním z nejznámějších podniků historických vozidel v Evropě. Vítěz obdrží putovní pohár věnovaný před lety slavnou závodnicí Eliškou Junkovou.

Akce začne v 10:00 výstavou aut na zbraslavském náměstí, závod veteránů odstartuje ve 13:00 a skončí na vrchu Na Baních nad Zbraslaví. V předválečných letech se závod jezdil až na Jíloviště, v současné době to není již možné, protože trasu protíná dálnice. Historické vozy se však po skončení závodu hromadně přesunou právě do Jíloviště, kde si je může prohlédnout veřejnost. V neděli bude program pokračovat vyjížďkovou etapou z Jíloviště přes Dobřichovice, Lety a Mořinu do Tuchoměřic.