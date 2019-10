Ze zádušní mše za zemřelého Gotta odcházeli hosté smutní a dojatí

Herec Petr Štěpánek s manželkou Zlatou Adamovskou přicházejí ke katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, kde se 12. října 2019 sloužila zádušní mše za zpěváka Karla Gotta, který zemřel 1. října ve věku 80 let. Mše byla pouze pro pozvané a byla přenášena na velkoplošné obrazovky na nádvoří a na Hradčanském náměstí.

Herec Petr Štěpánek s manželkou Zlatou Adamovskou přicházejí ke katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, kde se 12. října 2019 sloužila zádušní mše za zpěváka Karla Gotta, který zemřel 1. října ve věku 80 let. Mše byla pouze pro pozvané a byla přenášena na velkoplošné obrazovky na nádvoří a na Hradčanském náměstí. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Z dnešní zádušní mše za zemřelého zpěváka Karla Gotta ve svatovítském chrámu na Hradě odcházeli hosté smutní a dojatí. Novináře většinou míjeli beze slova, zastavili se u nich jen někteří.

"Bylo to krásné rozloučení, myslím, že Karel Gott, na kterého mám spoustu vzpomínek, zůstane v našich srdcích," řekla herečka Zlata Adamovská. Podle jejího manžela Petra Štěpánka odešla neuvěřitelná legenda. "Republika se najednou zastavila a lidé jsou k sobě milejší. A tak by to mělo být," uvedl.

Pražský arcibiskup Dominik Duka, který mši sloužil, před novináři přiznal, že s věkem roste jeho tréma. "Nejsou to běžné liturgické úkony a musíte vážit každé slovo, protože účelem pohřbu není vyřizovat si účty, ale utišit ty, kteří jsou smutní. A některým říct, aby se zamysleli, že slušnost patří k lidské povaze," řekl.

Organizátor ankety Zlatý slavík a později Český slavík Jaroslav Těšínský uvedl, že Gott by si přál, aby anketa pokračovala. Anketa se neuskutečnila pro údajnou zneužitelnost otevřeného systému hlasování. "Říkal mi (Gott), že doufá, že se podaří obnovit tradici Českého slavíka," řekl Těšínský.

Operní pěvkyně Eva Urbanová ještě před mší novinářům řekla, že je ráda, že Gotta poznala. "Byl to velký profesionál a fascinoval mě svou neskutečnou pokorou," poznamenala.

Zádušní mše byla určená jen pro pozvané hosty. Veřejnost se mohla se zpěvákem rozloučit zejména v pátek v pražském paláci Žofín. Na dnešek vyhlásila vláda státní smutek.