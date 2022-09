Ze tří předehrávek hokejové extraligy mohou vzejít tři noví lídři tabulky

Praha - Tři předehrávky 6. kola má ve čtvrtek na programu hokejová extraliga. Ze šesti týmů, které budou v akci, mohou tři vyskočit až do čela tabulky a sesadit z něj Pardubice. Nejblíže jim jsou týmy Mladé Boleslavi, Vítkovic a Kladna, které mají jen o bod méně než Dynamo, které nastoupí až v pátek proti Spartě. Ostravané se utkají s Mladou Boleslaví ve vzájemném souboji, Rytíři na vlně tří výher v řadě přivítají obhájce titulu Třinec. Liberec čeká zápas s Plzní.

Vítkovičtí v úterý na ledě Sparty poprvé v sezoně nebodovali a premiérově také inkasovali více než tři branky (3:5). "Hráli jsme dobře, ale udělali jsme tolik individuálních chyb, že jsme jim ten výsledek nabídli, což je škoda, ale už je to pryč. Museli jsme se z toho ponaučit a důrazně si to ukázat u rozboru. Ale všechny myšlenky už samozřejmě směřují k zápasu s Mladou Boleslaví," uvedl pro klubový web trenér Miloš Holaň.

Možná větší starosti než poslední porážka mu přidělává rozrůstající se marodka. Ke kanonýrovi Peteru Muellerovi a kapitánovi Lukáši Krenželokovi přibyl po duelu na Spartě obránce Mário Grman. "Dostávají příležitost kluci z juniorky, což je paráda, na druhou stranu potřebujeme sbírat body, nejenom zkušenosti. Domácí zápas musíme zvládnout, protože se chceme vrátit na vítěznou vlnu. Hosté to mají ve jménu - přijede hodně bruslařské mužstvo, které je pospolu už delší dobu, mají stejný styl hry. Na to se musíme připravit," doplnil Holaň.

Mladoboleslavští prohráli dosud jen v Olomouci, a to těsně 1:2, jinak mají na kontě čtyři vítězství. Před Ostravany i Kladnem jsou zásluhou lepšího skóre. Naposledy přetlačili v prodloužení Liberec a navázali na úspěšně zvládnuté nastavení z Pardubic. Shodou okolností zařídil druhý bod v prodloužení pokaždé útočník David Šťastný.

"Za výhru jsme rádi, ale výkon nebyl takový, jaký jsme si představovali. Liberec měl pasáže, kdy nás zatlačil. Ty dva body jsou vybojované. Musíme výkon do příště zlepšit. Teď se nám daří, doufám, že ve Vítkovicích na to navážeme," přál si útočník Tomáš Fořt.

Hokejisté Kladna dali hned na začátku sezony velmi zřetelně najevo, že s rolí outsidera, kterou jim mnozí předurčovali, se rozhodně nehodlají jen tak smířit. Místo toho mohou jít nyní na první místo, k čemuž jim dopomohl zisk osmi bodů z devíti možných za poslední tři utkání. Vedle vlastního úspěchu ale potřebují, aby jim byl nakloněn výsledek z Ostravy. "Start se nám povedl, jsme za to vděční. Máme dobrý tým a troufnu si říct, že můžeme hrát s kýmkoliv," řekl útočník Martin Procházka.

Třinec po čtyřech porážkách zkraje nového ročníku, při nichž zaznamenal jediný bod, uspěl v Brně po výsledku 4:2. První výhra přinesla v řadách Ocelářů úlevu. "My jsme takové vítězství už potřebovali. Bylo to vítězství vůle, nasazení, blokování střel, důsledné obranné hry. Před zápasem jsme byli v takovém postavení, že jsme byli nuceni vrátit se k jednoduchým věcem, k bojovnosti, nasazení, obětavosti, prostě hrát základní hokej. Kluci to všechno splnili. Každý takový zápas je pro nás důležitý, hodně jsem si oddechl, stejně jako hráči," netajil kouč Zdeněk Moták.

"Bylo vidět, že tým strašně chce. Klobouk dolů před tím, kolik kluci zblokovali střel. Šli jsme si za tím, nic jiného než výhra nás nezajímalo," dodal zkušený útočník Vladimír Svačina.

Liberec v pěti dosud odehraných zápasech pokaždé bojoval o druhý bod po remíze v základní hrací době. "Radši bychom ale nějaký rekord se třemi body," řekl útočník Adam Najman. Bílí Tygři doplácejí na to, že se málo prosazují v útoku, což se pokusí zlomit proti Plzni. Za poslední dvě utkání vstřelili celkem jen tři branky. "Myslím si, že se do šancí dostáváme. Bohužel nedotlačíme puk do branky," konstatoval Najman.

Indiáni se po čtyřech zápasech bez bodu zvedli a v západočeském derby porazili Karlovy Vary 6:3. Věří, že od prvního zisku se odrazí k celkově lepším výsledkům. "Myslím si, že naše práce je vidět, i když je stále na čem pracovat. Myslím si, že jsme hru zjednodušili. Už tam není chaos, přijde mi, že víme, jak napadat nebo jak hru zatáhnout. Musíme jít zápas od zápasu, soustředit se vždy na ten jeden duel. Stále se musíme postupně zvedat, nezbývá nám ani nic jiného. V Liberci nás nečeká nic jednoduchého, musíme to ale brát jako výzvu, soustředit se sami na sebe a hrát to, co chceme," prohlásil útočník Petr Kodýtek.

Statistické údaje před čtvrtečními zápasy 6. kola extraligy: HC Vítkovice Ridera (3.) - BK Mladá Boleslav (2.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Peter Krieger 5 zápasů/7 bodů (1 branka + 6 asistencí) - Róbert Lantoši 5/6 (0+6). Statistiky brankářů: Aleš Stezka průměr 2,20 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,35 procenta - Filip Novotný 1,68 a 91,67, Gašper Krošelj 1,48 a 94,34. Zajímavosti: - Ostravané v neděli prohráli na ledě Sparty 3:5 a po třech výhrách a jedné porážce po samostatných nájezdech poprvé vyšli naprázdno. - Vítkovice se vrátí domů po sérii tří duelů venku a v dosud jediném vystoupení na vlastním ledě v sezoně porazily Plzeň 4:2. - Mladá Boleslav vyhrála třikrát za sebou a připsala si z pěti zápasů v tomto ročníku jedinou porážku. - Bruslařský klub vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. Bílí Tygři Liberec (9.) - HC Škoda Plzeň (12.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Michal Bulíř 5/5 (1+4) - Aleksi Rekonen 5/6 (3+3). Statistiky brankářů: Petr Kváča 1,90 a 93,33, Daniel Král 1,85 a 88,89 - Miroslav Svoboda 3,03 a 90,16, Dominik Pavlát 3,03 a 88,16. Zajímavosti: - Bílí Tygři si zahráli ve všech pěti duelech v této sezoně nastavení a po úvodních třech výhrách dvakrát prohráli. - Plzeň po úvodních čtyřech duelech bez bodu v neděli doma porazila Karlovy Vary 6:3. - Liberec ve vzájemných duelech vyhrál třikrát za sebou a neztratil ani bod. Rytíři Kladno (4.) - HC Oceláři Třinec (11.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Matěj Beran 5/6 (5+1) - Marco Daňo 5/5 (4+1). Statistiky brankářů: Landon Bow 2,38 a 93,33, Adam Brízgala 1,00 a 96,97 - Marek Mazanec 2,51 a 89,90, Ondřej Kacetl 4,00 a 84,00. Zajímavosti: - Rytíři ve všech pěti duelech v sezoně bodovali. Po dvou prohrách v nastavení třikrát v řadě zvítězili. - Mistrovský Třinec po sérii čtyř porážek, během níž získal jen bod, v neděli vyhrál v Brně nad Kometou 4:2. - Oceláři vyhráli ve vzájemných utkáních třikrát za sebou a ztratili jediný bod.