Ze stropu v tunelu metra spadla omítka, zastavil se provoz v části linky C

Praha - V tunelu metra u vjezdu do stanice Pražského povstání spadla dnes večer ze stropu část omítky. Na lince C se kvůli tomu na víc než hodinu zastavila doprava mezi Florencí a Kačerovem. Provoz se obnovil před 21:00. ČTK to řekla mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.

Doprava se podle webu dopravního podniku zastavila kolem 19:45. Místo metra vyjely náhradní autobusy. Pracovníci dopravního podniku strop zajistili, k dokončení prací se do stanice Pražského povstání vrátí během nočního přerušení provozu, uvedla mluvčí.

Podobný problém přerušil dopravu na lince C loni v prosinci. Kvůli uvolněné izolaci u stanice Vyšehrad se tehdy na hodinu v ranní špičce zastavila doprava mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání.