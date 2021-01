Zdravotníci aplikovali v ČR k dnešku 222.450 dávek vakcíny

Praha - Zdravotníci v Česku aplikovali od začátku vakcinace 222.450 dávek vakcíny proti nemoci covid-19, v úterý jich bylo přes 12.000. Druhou dávku, tedy ukončené očkování má 17.622 lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Většina lidí dostala vakcínu od firem Pfizer a BioNTech a přibližně dvě procenta očkovaných od firmy Moderna.

V Česku se očkuje proti koronaviru od 27. prosince. Podle dat ministerstva nejvíce dávek, téměř 60.000, bylo podáno v Praze, naopak nejméně, zhruba 3900, v Karlovarském kraji. V Praze dostalo nejvíce lidí i druhou dávku vakcíny, přes 6700. Druhý je v tomto ohledu Jihomoravský kraj, kde bylo druhou dávkou naočkováno na 4760 lidí.

V úterý bylo v zemi ukončeno očkovaní podáním druhé dávky vakcíny u 3334 lidí, což je zatím nejvyšší počet lidí s ukončených očkování v jednom dni. Například v pondělí bylo doočkováno proti koronaviru na 2600 lidí.

V současné době je očkování určeno pouze pro prioritní skupiny, kterou tvoří zdravotníci, senioři a zaměstnanci v domovech a starší 80 let. Původně mělo být jejich očkování ukončeno do konce února. V pondělí ale ministr zdravotnictví Jan Blatný uvedl, že zřejmě to bude do poloviny nebo do konce března. Ani poté ale senioři o svou prioritu nepřijdou, pokud se přihlásí i v dalších měsících, dostanou termín jako první.

Registrace pro ostatní zájemce o očkování měla být původně otevřena od příštího pondělí. Ministerstvo zdravotnictví od toho ale ustoupilo. Kvůli velkému zájmu lidí ze skupiny starších 80 let byl systém při spuštění přetížený a zpožďovaly se potvrzovací SMS zprávy. Proto a také kvůli nedostatku očkovací látky se budou další skupiny přidávat postupně. Na řadě by měli být senioři podle věku od nejstarších, vybrané profese a pacienti s některými chronickými nemocemi. Dohromady jich je téměř 3,5 milionu.