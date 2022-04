Zdravotní sestra Marešová dostane od státu za stíhání 2,27 milionu korun

Praha - Zdravotní sestra Věra Marešová dostane od státu celkové odškodné 2,27 milionu korun plus úroky za trestní stíhání, ve kterém čelila obvinění z vražd šesti pacientů v rumburské nemocnici. Pravomocně o tom rozhodl odvolací soud. Odškodnění značně převyšuje běžně přiznávané částky. Osvobozená žena, které některá média přezdívala “sestra smrt”, žádala celkem pět milionů.

Marešová, které hrozilo doživotní vězení, řekla novinářům po vyhlášení rozsudku, že dnešní rozhodnutí je pro ni částečnou satisfakcí. "Ta doba, která uplynula, byla velmi složitá. Teď jsem na tom relativně líp. Nicméně veškeré soudy, které probíhají, znovu probouzejí to, co člověk chce dávno zapomenout. Ale jsem ráda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo," uvedla. Její advokátka Iva Jónová doplnila, že společně zváží ještě podání dovolání.

Ministerstvo spravedlnosti Marešové za nezákonné stíhání už dříve dobrovolně vyplatilo milion korun. Pražský městský soud dnes řešil odvolání státu, který nesouhlasil s tím, že by měl ženě podle rozhodnutí obvodního soudu vyplatit dalších 1,57 milionu. Odvolací senát státu vyhověl jen částečně, když odškodnění snížil o 300.000 korun. Ministerstvo ale bude muset Marešové zaplatit i náklady vynaložené na soudní řízení a také úroky, které se podle odhadu její právničky pohybují kolem dalšího půl milionu Kč.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve svém odvolání usiloval o zrušení verdiktu a vrácení věci k dalšímu projednání, případně právě o snížení částky. Zpochybňoval dopad, jaký mělo stíhání do osobního života Marešové. "Kdyby chtěla být v Praze anonymní, nechodila by osobně ke všem soudním řízením, které vedla i proti sdělovacím prostředkům," podotkla u soudu pracovnice úřadu.

Civilní soudy Marešové přiznaly zhruba 850.000 korun za poškození zdraví, vyšly při tom ze znaleckého posudku. Zbytek peněz dostane za nemajetkovou újmu způsobenou trestním stíháním. "Je zřejmé, že to, co si paní žalobkyně prožila, nejde žádnými penězi odčinit," podotkl člen odvolacího senátu Pavel Freibert. "Dopady v životě paní žalobkyně byly zcela zásadní, musela změnit bydliště a práci. Významné dopady to mělo i v jejím rodinném životě," pokračoval.

Přesto je podle něj částka, z níž původně vyšel obvodní soud, příliš vysoká. Odvolací senát se shodl na tom, že žena má nárok na tisícikorunu za každý den, kdy její stíhání trvalo. Obvodní soud už dříve uvedl, že trestní řízení poškodilo pověst Marešové a doživotně jí ztížilo možnost pracovat v jejím oboru. Přispěla k tomu i značná medializace případu.

Obžaloba tvrdila, že Marešová podávala v letech 2010 až 2014 pacientům v rumburské nemocnici silné dávky draslíku, po kterých jim selhalo srdce. Chtěla si tak údajně ulehčit práci. Vyšetřování odstartovala smrt jedné z pacientek. Policie Marešovou v létě 2014 obvinila nejprve z této vraždy, na základě znaleckého posudku pak z dalších pěti vražd. Státní zástupce pro ženu požadoval doživotí. Soudy ji ale osvobodily, protože nebylo prokázáno, že se skutky staly.

Marešová kritizovala i roli, jakou v jejím případu sehrála média. Poukazovala na to, že novináři nerespektovali presumpci neviny. Podala žaloby na několik mediálních společností a žádala po nich milionová odškodnění. Od TV Nova vymohla 1,2 milionu, od vydavatele Blesku či Aha – mediálního domu CNC - 900.000 korun, od vydavatelství Mafra 700.000 korun, od Vltava Labe Media 250.000. S vydavatelstvím Economia uzavřela mimosoudní dohodu, její podobu strany nezveřejnily. Ve sporu s televizí Prima bude soud pokračovat v květnu.