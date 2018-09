Žďár nad Sázavou - Práci tažných koní v lese, řezání kmenů na pojízdné pile, štípání dřeva, ale i lov pstruhů ve středověkých sádkách nabídl Den venkova na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou. Akce s pestrým programem kromě hospodaření v lesích a na polích připomněla i 700 let dlouhou tradici chovu žďárských kaprů, kterou založili cisterciáci. Kinští se spolu s dalšími správci rybníků na Žďársku a s místní radnicí dohodli na jejich propagaci pomocí nové ochranné známky.

Podle Constantina Kinského nejde jen o marketingové gesto. "Je to signál ke spolupráci," řekl ČTK. Dohodu o spoluvlastnictví ochranné známky Ždárský kapr kromě Kinských podpořili zástupci žďárské radnice, Lesního družstva obcí Přibyslav a rybářského svazu. Stvrdili ji během dnešní akce.

Žďárský starosta Zdeněk Navrátil (Žďár-živé město) ve středu novinářům řekl, že k dohodě se mohou připojit i další, pokud splní dvě základní podmínky: Musí chovat plemena žďárský lysec, žďárský šupináč nebo jejich křížence, a to v území, které spravuje Žďár nad Sázavou jako obec s rozšířenou působností nebo v jeho sousedství.

Žďárský zámek podle Kinského funguje na stejných principech jako cisterciácký klášter, který byl jeho předchůdcem. "Je to asi jediné místo v celé Evropě, alespoň které znám, které pořád žije jako v době, kdy to bylo založeno. To znamená, že venkov je okolo těch budov," řekl Kinský v úvodu slavnosti. Jeho společnost spravuje přes 5700 hektarů lesů a 750 hektarů rybníků. V zámeckém areálu je ale mimo jiné i bazilika a škola.

Den venkova se konal podruhé. Hlavní program se konal v zámeckém sadu pod obsypanými jabloněmi, tentokrát si všímal i sucha. Nešlo jen o názory odborníků, zájemci mohli zkusit moderovat počasí či jízdu na velbloudu. K vidění byla i historická zemědělská technika, vyzkoušet bylo možné tradiční řemesla včetně stloukání másla nebo ochutnat rybí speciality.