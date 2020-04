Zdaleka ne všichni praktici v Česku mají podmínky pro testování

Praha - Zdaleka ne všechny ordinace praktických lékařů v Česku mají podmínky k tomu, aby mohly ode dneška ukončovat karanténu lidí, kteří byli v kontaktu s člověkem nakaženým koronavirem. Dosud karanténa končila automaticky uplynutím dvou týdnů. V anketě ČTK někteří lékaři uvedli, že nemají dost ochranných pomůcek jako respirátory či pláště. V Libereckém kraji praktici vůbec nedostali rychlotesty, pražským lékařům je radnice distribuují až dnes, dostaly je pozdě.

V krajích, kde rychlotesty mají, si lékaři posteskli, že součástí sady není pipeta k přesnému odměření testovací dávky krve. Problém jsou i nevhodné prostory pro odběry.

"Asi polovina praktických lékařů v republice RAPID testy a ochranné pomůcky ještě nemá. V Praze se rozváží až dnes," řekl ČTK předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. "Na 40 rychlotestů máme asi pět ochranných oděvů, ochranné brýle a 20 respirátorů. Většinou nedorazily rukavice. Ty máme používat z vlastních aktuálních zásob," doplnil.

Rychlotesty neobdrželi praktičtí lékaři v Libereckém kraji. Kdo si je nezajistil, nemá je, řekla ČTK krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů (SPL) Irena Moravíková. Podle liberecké okresní předsedkyně SLK Zuzany Kofferové ale ordinace k odběrům uzpůsobené nejsou, mnohé jsou bez zdravotní sestry. Kraj a hygienická stanice se dohodly, že se kontrolní rychlotesty provedou na odběrových místech u páteřních nemocnic.

"Pokud by praktik chtěl dělat odběry, tak musí být vybaven overalem, rukavicemi a všemi možnými ochrannými prostředky, a my jich nemáme tolik, abychom vybavili všechny praktiky," řekl po dnešním jednání krizového štábu na dotaz ČTK náměstek libereckého hejtmana Přemysl Sobotka (ODS).

Lékařům v Praze radnice rozesílají RAPID testy až odpoledne. "Asi před půl hodinou (tj. 12:30) mi volali z městské části, že jim testy dorazily a že je začínají rozdělovat. Což je docela pozdě, vzhledem k tomu, že povinnost testovat je od dnešního rána," řekl ČTK praktický lékař Cyril Mucha z Prahy 6. Na úřadě testy obdrželi dnes v 10:00.

Také v Královéhradeckém kraji chybí některým lékařům rychlotesty, řada nemá ani dost ochranných pomůcek. "Testů máme 30, ale ochranných plášťů pět. Nemáme na to tady podmínky, proto budeme pacienty odesílat na odběrové místo do Fakultní nemocnice Hradec Králové," řekla ČTK zdravotní sestra z ordinace praktického lékaře v Hradci Králové Tereza Hodysová. Odběrová místa jsou v kraji v šesti nemocnicích. K absenci testů ale krajský předseda SPL Petr Šubrt poznamenal, že se testy v kraji distribuovaly. "Detailní přehled mám nyní o okrese Hradec Králové. Distribuce tady probíhala na popud kraje cestou hasičů. Kdo z praktiků si to vyzvedl, ten je má," řekl ČTK Šubrt.

Dostatečné množství ochranných pomůcek postrádají také další lékaři, například na Frýdecko-Místecku. "Původně bylo, že ke každému testu dostanete jeden ochranný oblek, a to tak není, máme obleků pět. Respirátorů FFP2 taky nemáme tolik, co slibovali," řekla okresní zástupkyně Sdružení praktických lékařů Lenka Bilková.

V Olomouckém kraji lékaři testy obdrželi, součástí ale není pipeta k přesnému odměření testovací dávky krve. Lékaři navíc většinou nemají prostory pro odběry a budou mít problém zamezit potkávání lidí v karanténě s ostatními pacienty. "Křížení provozu není skoro nikdo z praktiků schopen zajistit tak, aby lidé v karanténě chodili jinudy než ostatní pacienti," uvedla Jarmila Ševčíková za olomoucké SPL. Odběrové místo venku na dvoře podle Ševčíkové zřídit nemohou, protože podmínkou provozu je omyvatelná podlaha a umyvadlo.

Vhodné prostory pro ukončování preventivních karantén lidí nemají ani lékaři ve středních Čechách. Někteří se domluvili a zřídili společné místo pro testování, jiní posílají lidi do odběrových center. Zatím do ordinací kvůli ukončení karantény přichází minimum lidí, řekl ČTK regionální předseda SPL Martin Dudek. V kraji Vysočina někteří praktici vnímají přítomnost testovaných v ordinaci a čekárně jako riziko a smysl v testování na konci preventivní karantény nevidí.

Naopak ve Zlínském kraji jsou lékaři vybaveni dostatečně. V kraji ale není moc pacientů, jichž se ukončení karantény dotkne. "Co se týká cestovatelské karantény, to budou asi desítky lidí, asi odhadem stovka lidí mohla být v kontaktu s někým pozitivním," uvedl krajský předseda SPL Lubomír Nečas. Problém podle něj mohou mít lékaři, kteří vzhledem k charakteru svých ordinací těžce dodrží, aby se nemísili lidé, kteří přijdou na testy, s jinými pacienty.

Nařízenou karanténu mělo podle dat České správy sociálního zabezpečení k pondělí v Česku 6882 lidí. Podle ministerstva zdravotnictví mezi nimi bylo asi 5210 lidí s prokázanou nemocí covid-19, jejichž karanténu musí ukončit dva negativní PCR testy na odběrovém místě. Ordinací praktických lékařů je v Česku asi 6500.