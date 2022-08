Zchladit požářiště v Č. Švýcarsku dál pomáhá déšť

Hřensko (Děčínsko) - Drony v Českém Švýcarsku dnes ráno nenašly žádné místo se zvýšenou teplotou, měly ale zhoršené podmínky kvůli mlze. Dvě malá ohniska objevili hasiči přes den. Déšť přišel do národního parku v noci, stále drobně prší. Informovali o tom hasiči na facebooku. Provoz dnes obnovila přeshraniční autobusová linka, na Labi znovu v místě jezdí přívozy. Zboží nabízí znovu prodejci ve stáncích v Hřensku, turisté v ubytovacích zařízeních nadále chybí.

V národním parku začalo hořet 24. července, hasiči požár zdolali po 20 dnech. Hasiči s revírníky národního parku dělají kontrolní pochůzky ve svých přidělených lokalitách. Na místě je v současnosti 83 dobrovolných a 45 profesionálních hasičů. V takovém nasazení zůstanou v Hřensku do konce srpna. Správě parku se ozval dostatečný počet dobrovolných jednotek, které se v terénu střídají. U Křídelní stěny našli hasiči jedno malé ohnisko, které bylo zlikvidováno ze zádového vaku. Další drobné ohnisko objevené pěším průzkumem likvidovali hasiči nad soutěskami.

Déšť pomohl ochladit horká místa po ohni, který spálil 1040 hektarů lesa, což je asi 15 procent rozlohy národního parku. Pohyb v terénu, v němž se z popele vytvořilo bláto, je náročný. Cílem je nyní co nejdříve otevřít pro veřejnost cestu mezi Hřenskem a Mezní Loukou, kde byly nataženy kilometry hasičských hadic.

Plně v provozu je po několikatýdenní výluce způsobené požárem přívoz mezi Hřenskem a Schönou, který je integrovaný do sítě Dopravy Ústeckého kraje. Na webu o tom informoval kraj. Otevření hraničního přechodu umožnilo, aby autobusová linka 435 znovu zajížděla do německé Schmilky. Její jízdní řád je ještě s platností ode dneška do konce srpna upraven, od 1. září se ale vrátí do standardního režimu. Od pondělí se rozjely i další přívozy na Labi v německém pohraničí, a to ve Schmilce, Postelwitz, Krippenu a Bad Schandau, uvedl kraj.

Stánky plné zboží otevřeli prodejci v Hřensku. Jezdí sem hodně lidí ze sousedního Německa, ale jsou to převážně jednodenní turisté, kteří si maximálně zajdou v Hřensku do restaurace. Hotely, které byly ještě zkraje prázdnin obsazené, mají místa volná. "Velmi sporadicky se tu někdo objeví na delší dobu. Dokud nebudou otevřené soutěsky a Pravčická brána, lidi sem nedostaneme," řekl dnes ČTK starosta Hřenska Zdeněk Pánek.

Hřensko a jeho místní části Mezná a Mezní Louka opustili v době hašení požáru obyvatelé. Evakuována byla ještě Vysoká Lípa u Jetřichovic. "Škody nemáme ještě spočítané, plavební dráha pro lodičky se stále uklízí," uvedl Pánek. Do práce se pustili chalupáři. "Slíbenou pomoc od státu kvitujeme, ale byli bychom hlavně moc rádi, pokud bychom mohli ještě kus letošní sezony zachránit," řekl Pánek. Otevření cesty k největším turistickým lákadlům v Českém Švýcarsku, tedy Pravčické bráně a soutěskám, závisí na vyjádření geologů a správy parku. Prioritou je teď podle národního parku zamezit vzniku nějakého ohniska. Díky dešti, jenž se poprvé v lokalitě objevil v noci na sobotu, míst s vysokou teplotou ve spáleném lese ubývá.