Zbylá část vyhoštěných lidí z ruské ambasády odletěla z Prahy

Zbylá část vyhoštěných diplomatů a zaměstnanců ruské ambasády nastupuje do autobusu 31. května 2021 na pražském ruzyňském letišti, odkud je odveze letecký speciál Iljušin 96-300, který do Prahy dorazil z Moskvy. Česko jim nařídilo opustit zemi kvůli zapojení Ruska do kauzy Vrbětice do konce května. ČTK/Deml Ondřej