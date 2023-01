Zbrojovka Excalibur Army investuje ve Šternberku 650 mil. Kč do výroby

Šternberk (Olomoucko) - Zbrojovka Excalibur Army kvůli rostoucí poptávce po vojenské technice investuje ve svém závodě ve Šternberku na Olomoucku zhruba 650 milionů korun do stavby další výrobní haly a instalace nových technologií. Investice má být dokončena příští rok. Novinářům to dnes řekl mluvčí Excalibur Army Andrej Čírtek. Šternberská firma ze strojírensko-zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) před časem získala kontrakt na modernizaci bezmála stovky tanků T-72, kterou v rámci vojenské pomoci Ukrajině financují Spojené státy a Nizozemsko. Podnik staré tanky T-72 pro ukrajinskou armádu modernizoval i loni.

Výrobní kapacity podniku Excalibur Army byly podle Čírtka značně vytíženy už před ruskou invazí na Ukrajinu. Válka na Ukrajině poptávku ještě zvýšila a v posledních měsících se vedení firmy musí s některými zákazníky domlouvat na posunutí termínu dodávek objednaného vojenského materiálu. "Prioritou jsou teď pro nás dodávky na Ukrajinu. Samozřejmě s tím souvisí potřeba rozšiřovat naši kapacitu. Takže plánujeme proto výstavbu nové haly za 500 milionů korun a instalaci nových technologií za 150 milionů korun," uvedl Čírtek.

Firma Excalibur Army vysloužilé tanky T-72 z výzbroje armád několika států od loňska ve Šternberku důkladně modernizuje a poté jsou posílány na Ukrajinu. "Jsme schopni jich vyrobit přibližně pět měsíčně. Tyto tanky představují důležitou pomoc pro ukrajinskou armádu v obraně jejich země," řekl Čírtek.

Modernizované tanky T-72 mají výkonnější motor, nové komunikační systémy, digitální diagnostiku, moderní zaměřovací systémy a také přídavném dynamické pancéřování. "Tank má díky tomu daleko větší šanci přežít na bojišti. Dokáže lépe zaměřit cíl, je více mobilní a tím pádem i lépe chrání posádku," podotkl Čírtek.

Loni společnost Excalibur Army na Ukrajinu dodala zhruba 100 kusů vojenské techniky, kromě modernizovaných tanků T-72 také dělostřelecké systémy, raketomety a bojová vozidla pěchoty. Společnost kvůli rostoucí poptávce v uplynulých dvou letech přijala zhruba 200 zaměstnanců, ve šternberském podniku nyní pracuje několik desítek zaměstnanců z Ukrajiny.

Česká republika díky zapojení soukromých firem, jako je Excalibur Army, byla loni podle premiéra Petra Fialy mezi prvními státy, které poskytly vojenskou pomoc Ukrajině napadené Ruskem. "Právě vojenská pomoc na komerční bázi tvoří dnes velkou většinu dodávek (vojenské techniky), které posíláme na Ukrajinu," uvedl FIala, který dnes šternberský podnik navštívil.

České zbrojovky podle premiéra dokázaly rychle navýšit svoji výrobní a obchodní kapacitu. "Jednoznačně to ukázalo, že pro bezpečnost státu je právě aktivní a agilní obranný průmysl stěžejním prvkem," upozornil Fiala, podle kterého zapojení obranného průmyslu do těchto kontraktů prospívá tuzemské ekonomice, jelikož se vytváří kvalifikovaná pracovní místa a české firmy se dostávají do hledáčku zahraničních partnerů.