Zbořil poprvé bodoval v NHL, Palátův gól na výhru nestačil

New York - Hokejový obránce Jakub Zbořil pomohl svým prvním bodem v NHL k výhře Bostonu 6:1 nad Philadelpií. Vítězství podpořil přihrávkou také David Krejčí. U jediné branky poražených asistoval Jakub Voráček, který je na začátku sezony se sedmi body (1+6) nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži. Ondřej Palát si ve svém 500. utkání v NHL připsal gól, porážce Tampy Bay 2:5 v Columbusu ale nezabránil.

Po Krejčího střílené přihrávce před branku otevřel skóre z dorážky Patrice Bergeron. Český centr sbírá v této sezoně zatím pouze asistence, z pěti zápasů má čtyři. Philadelphia vyrovnala v úvodu druhé třetiny, v níž Voráčkovu ránu od pravého mantinelu tečoval Kevin Hayes.

Boston si vzal rychle vedení zpět a zbývající čtyři góly vstřelil v rozmezí 38. až 54. minuty. U branky na 5:1 asistoval Zbořil. Po jeho přihrávce přenesl Nick Ritchie hru na opačnou stranu a Brad Marchand z levého kruhu skóroval. Marchand a Bergeron byli hlavními strůjci výhry Bruins, oba si připsali po třech bodech (2+1).

"Dostali jsme facku. Náš výkon byl nepřijatelný v každém směru. Každý se musí nad sebou zamyslet, zjistit, co udělal špatně a napravit to," řekl útočník Philadelphie Hayes. Gólman Carter Hart, který inkasoval šestkrát z 26 střel, po závěrečné siréně dokonce rozmlátil hokejku o branku. "Ruply mi nervy, byla to frustrace. Lituju toho. Bylo to ode mě neprofesionální a omlouvám se všem, kdo to viděli," prohlásil Hart.

Boston porazil Philadelphii dvakrát během tří dnů. "Dokazuje to, že se sehráváme a že si jeden s druhým začínáme více rozumět. Také mladí hráči získávají ostruhy a cítí se na ledě lépe a lépe. Potřebujeme mladou krev a hráče, kteří bojují o místo. To vytváří v týmu konkurenci a tlačí každého k tomu, aby se zlepšoval," uvedl Marchand.

Zbořil od draftu 2015, v němž si ho Boston vybral jako třináctého celkově, odehrál v NHL do této sezony jen dva zápasy. Odchovanec Komety Brno, který se v mateřském klubu rozehrával v extralize před startem soutěže, nyní dostává větší prostor v hlavním týmu. Odehrál všech pět zápasů ve třetím obranném páru a na ledě stráví v průměru téměř 20 minut.

Palát se prosadil 14 sekund před koncem první třetiny a zaznamenal třetí zásah v tomto ročníku. Český útočník v přesilové hře snížil na 2:3, když po přihrávce Braydena Pointa zakončil do prázdné branky. Gólman Columbusu Elvis Merzlikins, s třiceti zásahy první hvězda zápasu, už ale další gól neinkasoval a domácí dvěma zásahy v poslední třetině stvrdili výhru nad obhájcem Stanleyova poháru.

Tampa Bay prohrála poprvé v sezoně. "Neviděl jsem nás hrát tak špatně od té první přestávky (v březnu 2020). Vůbec jsme nebyli sladěni. Nikdo tomu zápasu moc nedal, dělali jsme nevídané ztráty," zlobil se trenér Tampy Bay Jon Cooper. "Byli jsme pomalí, nesoustředění včetně mě. Z toho těžili," řekl obránce Michail Sergačov.

Columbus zvítězil v den, kdy získal z Winnipegu kanonýra Patrika Laineho a Jacka Roslovice za Pierra-Luca Duboise a třetí kolo draftu 2022.

Winnipeg první zápas po transakci taky vyhrál, doma otočil skóre v utkání s Ottawou ve třetí třetině z 2:3 na konečných 6:3. Na obratu se dvěma góly podílel Andrew Copp, po třech bodech si připsali Paul Stastny a March Scheifele (oba 1+2). Jets porazili Senators potřetí během pěti dnů.

Montreal sice ztratil ve Vancouveru na začátku třetí třetiny dvougólový náskok, ale nakonec soupeře porazili 5:2. V dresu vítězů se uvedl Corey Perry ve své premiéře gólem, brankáře Carey Price kryl 23 střel a připsal si 350. výhru v NHL. Canadiens jsou prvním týmem, který už získal v této sezoně deset bodů, přestože všech šest utkání odehrál venku.

První gól v novém působišti dal i Torey Krug, který po minulé sezoně podepsal po devíti letech v Bostonu smlouvu se St. Louis. Zkušený obránce otevřel v utkání s Los Angeles skóre a nasměroval mužstvo k výhře 4:2.

NHL:

Columbus - Tampa Bay 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)

Branky: 5. N. Foligno, 11. Grigorenko, 20. Gavrikov, 47. Werenski, 59. Robinson - 5. Hedman, 20. Palát. Střely na branku: 28:32. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Merzlikins, 2. Werenski, 3. Robinson (všichni Columbus).

Boston - Philadelphia 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Branky: 9. a 54. Bergeron (na první Krejčí), 45. a 48. Marchand (na druhou Zbořil), 23. C. Smith, 38. Coyle - 22. K. Hayes (Voráček). Střely na branku: 26:17. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Bergeron, 3. Coyle (všichni Boston).

Vancouver - Montreal 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Branky: 44. E. Pettersson, 47. Höglander - 11. Suzuki, 32. Perry, 50. Gallagher, 53. Drouin, 58. Edmundson. Střely na branku: 25:33. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Price, 2. Drouin (oba Montreal), 3. E. Pettersson (Vancouver).

St. Louis - Los Angeles 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Branky: 14. Krug, 23. Dunn, 28. Perron, 60. Schwartz - 21. A. Kempe, 37. D. Brown. Střely na branku: 30:23. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Perron, 2. Thomas, 3. Krug (všichni St. Louis).

Winnipeg - Ottawa 6:3 (1:0, 1:3, 4:0)

Branky: 43. a 57. Copp, 15. Ehlers, 29. Connor, 56. Stastny, 58. Scheifele - 25. Dadonov, 32. B. Tkachuk, 35. N. Paul. Střely na branku: 38:21. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Stastny, 2. Ehlers, 3. N. Paul (všichni Winnipeg).

Tabulka NHL:

Centrální divize:

1. Tampa Bay 4 3 0 1 15:10 6 2. Columbus 6 2 2 2 15:18 6 3. Florida 2 2 0 0 10:6 4 4. Carolina 3 2 0 1 9:6 4 5. Detroit 5 2 0 3 10:14 4 Nashville 4 2 0 2 10:14 4 7. Chicago 5 1 1 3 13:21 3 8. Dallas 1 1 0 0 7:0 2

Severní divize:

1. Montreal 6 4 2 0 29:18 10 2. Winnipeg 5 4 0 1 19:13 8 3. Toronto 6 4 0 2 19:17 8 4. Calgary 3 2 1 0 11:6 5 5. Edmonton 6 2 0 4 15:20 4 6. Vancouver 7 2 0 5 20:33 4 7. Ottawa 5 1 1 3 14:20 3

Východní divize:

1. Washington 5 3 2 0 19:17 8 2. Boston 5 3 1 1 15:10 7 3. Philadelphia 6 3 1 2 20:22 7 4. NY Islanders 4 3 0 1 9:6 6 5. Pittsburgh 5 3 0 2 18:21 6 6. New Jersey 4 2 1 1 9:11 5 7. NY Rangers 4 1 1 2 11:12 3 8. Buffalo 5 1 1 3 14:16 3

Západní divize:

1. Vegas 5 4 0 1 18:12 8 2. Minnesota 5 4 0 1 15:10 8 3. St. Louis 5 3 1 1 14:17 7 4. Colorado 5 3 0 2 17:12 6 5. Arizona 5 2 1 2 17:18 5 6. Los Angeles 5 1 2 2 14:17 4 7. San Jose 5 2 0 3 14:18 4 8. Anaheim 5 1 2 2 8:13 4

Kanadské bodování NHL:

1. Connor (Winnipeg) 5 9 (4+5) 2. Toffoli (Montreal) 6 8 (5+3) 3. Horvat (Vancouver) 7 8 (5+3) 4. Marner (Toronto) 6 8 (4+4) 5. Scheifele (Winnipeg) 5 8 (3+5) 6. K. Hayes (Philadelphia) 6 8 (3+5) 7. Mark Stone (Vegas) 5 8 (2+6) 8. McDavid (Edmonton) 6 7 (4+3) Tavares (Toronto) 6 7 (4+3) 10. Marchand (Boston) 5 7 (3+4) 16. Voráček (Philadelphia) 6 7 (1+6) 21. Hertl (San Jose) 5 6 (3+3) 36. Vrána (Washington) 5 5 (3+2) 70. Palát (Tampa Bay) 4 4 (3+1) 110. Krejčí (Boston) 5 4 (0+4) 128. Chytil (NY Rangers) 4 3 (2+1) 131. D. Kubalík (Chicago) 5 3 (2+1)