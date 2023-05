Zběh od wagnerovců, který požádal v Norsku o azyl, se prý chce vrátit do Ruska

Oslo - Někdejší člen ruské žoldnéřské Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny Andrej Medveděv, který po lednovém překročení hranice požádal o azyl v Norsku, se chce vrátit do Ruska. Podle agentury Reuters to 26letý Rus řekl v jednom z videí zveřejněných ve středu na YouTube. Návrat si přeje i přesto, že by ho to mohlo ohrozit na životě, dodal.

Medveděv ve svém vyjádření uvedl, že se jedná o jeho vlastní rozhodnutí. "Cítil jsem se jako kluk v nějaké velké hře, kterou už ale nechci dál hrát," prohlásil Rus, který v minulosti tvrdil, že bojoval v řadách invazních jednotek na Ukrajině.

"Nedávno jsem si řekl, že jsem připraven vrátit se do Ruska. Obrátil jsem se na ruské velvyslanectví v Oslu a požádal je, aby mi s návratem pomohli," uvedl Medveděv v jednom z pěti publikovaných videí.

Rus již dříve sdělil, že byl na Ukrajině, která se od loňského února brání ruské vojenské agresi, svědkem masových vražd a že je ochoten svědčit proti vedení Wagnerovy skupiny.

"Doufal jsem, že tady (v Norsku) najdu klid, že zapomenu na politiku, na válku, na armádu, ale nedokázal jsem to. Uvidíme, co se v Rusku stane. Možná mě zabijí. Jestli ne, budu vděčný," prohlásil.

Letos v lednu Medveděv překročil arktickou hranici oddělující Rusko a Norsko. Tvrdí, že se mu podařilo zdolat ostnatý drát, vyhnout se pohraničníkům se psy i jejich kulkám. Nad Medveděvem a pravdivostí jeho výpovědí ale visí mnoho otazníků. Mnozí odborníci se domnívají, že bývalý žoldák nemohl překročit přísně střeženou hranici bez pomoci.

V dubnu byl Medveděv v Norsku shledán vinným z výtržnictví kvůli rvačce před barem a z nošení vzduchovky na veřejnosti. Dostal podmíněný 14denní trest. Agentuře Reuters tehdy řekl, že se učí norštinu a doufá, že v zemi dostane azyl.