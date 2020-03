Zavření škol vyvolalo chaos v provozu domů dětí a mládeže

Praha - Rozhodnutí státu uzavřít kvůli situaci kolem koronaviru školy vyvolalo v úterý chaos v provozu pražských domů dětí a mládeže (DDM), které organizují kroužky a volnočasové aktivity. Podle jejich zástupců nedostala střediska od úřadů jednoznačné pokyny, zda mají pro děti zůstat otevřená, nebo se mají podobně jako školy zavřít. V některých částech Prahy proto dnes zůstávají domy dětí a mládeže v provozu, jinde ho omezily nebo přerušily. Čekají na zpřesnění instrukcí, které by měly dostat odpoledne. Vyplývá to z informací na webech a od ředitele DDM hlavního města Praha Libora Bezděka.

Podle Bezděka není jasné, jak přesně se mají DDM v současné situaci zachovat. Bezpečností rada státu v úterý rozhodla o zavření základních, středních, vyšších odborných i vysokých škol. Středisek volného času se její opatření nedotýká. Ministerstvo školství nicméně uvedlo, že doporučuje přerušit či omezit i jejich provoz v maximální možné míře. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) pak po večerním jednání bezpečnostní rady města řekl, že DDM zůstanou otevřené.

Podle tiskového mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana je doporučení vedení města jasné. "Bezpečnostní rada (hlavního města) nedoporučuje uzavření základních uměleckých škol ani domů dětí a mládeže, čili je na odpovědnosti ředitele, jak se s tím popasuje," řekl. Dodal, že rada takto rozhodla právě s vědomím toho, že ministerstvo školství doporučilo opak.

DDM hl.m. Prahy proto zatím zůstává v provozu. "Čekáme na zpřesnění opatření od ministerstva zdravotnictví, a podle toho se uvidí, co bude dál," uvedl. Podle něj by se na DDM měla vztahovat podobná pravidla jako na školy, protože i v DDM se scházejí kolektivy dětí, ve kterých by se nákaza mohla začít šířit. Uvedl, že rodiče si toho jsou zřejmě sami vědomi. "Já měl včera (v úterý) na kroužku, kam chodí normálně 45 dětí, dětí sedm, a na druhém kroužku, kde mám 25 dětí, byly tři," řekl.

Kdyby ministerstvo zdravotnictví nechalo volnočasová střediska i nadále v provozu, mohla by DDM podle Bezděka nabídnout například speciální program a hlídání pro děti zdravotníků, kteří budou muset pracovat v nemocnicích. "Určitě nyní máme připravené oba scénáře, tedy že jedeme dál, nebo ne," řekl. Více by se mělo vědět dnes odpoledne, dodal.

Činnost dnes přerušily například domy dětí a mládeže v Praze 3, Praze 5, Praze 8, Praze 9 nebo v Praze 10. V provozu jsou DDM Praha 2, Praha 4 - Hobby centrum či DDM Praha 7.

DDM Praha 10 - Dům Um informuje, že po dnešní uzavírce bude mít ale od čtvrtka opět v provozu Centrum pro předškolní děti v době od 08:00 do 13:00. Fungovat by měla i část kroužků v hlavních budovách jednotlivých pracovišť. Podmínkou účasti bude odevzdání prohlášení, že dítě nejeví známky onemocnění a nepřišlo do kontaktu s nemocným.