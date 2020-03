Zavření obchodů připraví prodejce podle analytiků o miliardy

Praha - Zavření části obchodů připraví prodejce podle analytiků řádově o miliardy korun. Na druhou stranou upozorňují na to, že ztráty se jim částečně vrátí v takzvané odložené spotřebě, když lidé si zboží nakoupí později. Zatím desetidenní restrikce, kterou ode dneška zavedla k omezení šíření nového kornaviru vláda, dopadne asi nejhůře na provozovatele restaurací. Vyplývá to z vyjádření ekonoma Raiffeisenbank Víta Hradila a analytika Czech Fund Lukáše Kovandy pro média.

"Z čistě účetního pohledu znamená pozastavení většiny českého maloobchodu na dobu deseti dní ztrátu tržeb v řádu desítek miliard korun," uvedl Hradil. V optimistickém scénáři, pokud budou obchody za deset dnů opět otevřeny, se obchodníků podle něho tržby z velké části vrátí. "V takovém případě by tedy skutečné ztráty zřejmě zůstaly v jednotkách miliard," míní Hradil. Pokud by ale byl prodej omezen na delší dobu, mnoho menších a středních podnikům by se mohlo ocitnout v existenčních potížích.

Miliardové ztráty předpokládá také Kovanda. "Provozovatelé restaurací přijdou v příštích deseti dnech o 4,1 miliardy, prodejci oděvů o 2,5 miliardy, obchody s nábytkem o 1,3 miliardy," vypočítal Kovanda. Rovněž on poukazuje na odloženou spotřebu. "V případě zboží, jako jsou oděvy nebo nábytek, se však ve většině případů jeho vlastní pořízení pouze v čase posune. Lidé tedy oblečení nebo nový gauč prostě nakoupí poté, až zákaz skončí. Z celoročního hlediska by tak prodejcům v případě těchto druhů zboží kvůli dnes vyhlášenému žádné zásadní ztráty vzniknout neměly," míní.

V opačné situaci jsou restauratéři, kde se tento efekt nepředpokládá. "Drtivé většině provozovatelů restaurací a jejich dodavatelů tak vznikají nevratné ztráty," dodal Kovanda.

Kabinet v noci rozhodl, že od dnešních 06:00 do úterý 24. března do 06:00 budou uzavřeny obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. Stejnou účinnost má zákaz přítomnosti lidí v provozovnách stravovacích služeb, tedy v restauracích, pivnicích, vinárnách, kavárnách nebo barech. Výjimkou je například zaměstnanecké stravování.