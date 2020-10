Zavražděný francouzský učitel dostane Řád čestné legie

Paříž - Zavražděný francouzský učitel Samuel Paty bude in memoriam oceněn Řádem čestné legie, nejvyšším francouzským státním vyznamenáním. V rozhovoru s televizi BFMTV to dnes oznámil ministr školství Jean-Michel Blanquer. V souvislosti s vyšetřováním činu je nyní ve vazbě 16 lidí. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes slíbil zintenzivnění akcí proti radikálnímu islámu a oznámil rozpuštění propalestinského uskupení Cheikh Yassine, které podle něj bylo do atentátu zapojeno.

"Musíme dětem vysvětlit, co je v pozadí této vraždy," řekl Blanquer. V pátek odpoledne zavraždil osmnáctiletý Rus čečenského původu na pařížském předměstí učitele Samuela Patyho, který před časem s žáky hovořil o svobodě slova a ukazoval jim karikatury proroka Mohameda. Čin vyšetřuje prokuratura jako teroristický. Pachatele policisté zastřelili devíti ranami krátce po činu.

Macron dnes slíbil další zesílení akcí proti islamistickým radikálům po zavraždění Patyho. "Rozhodnutí tohoto typu vůči sdružením, uskupením osob budou v příštích dnech následovat," prohlásil Macron v krátkém proslovu v prefektuře Bobigny severně od Paříže.

Prezident dále řekl, že bude rozpuštěna místní organizace, která se na útoku na učitele podílela. "Víme, co je třeba udělat," řekl Macron novinářům po setkání se zástupci protiislamistické jednotky na severovýchodním předměstí francouzské metropole.

Čtyři dny po činu se vyšetřovatelé pokoušejí zrekonstruovat řetězec událostí a osob, které byly do činu zapleteny. V současnosti je ve vazbě 16 lidí, z toho pět studentů střední školy. Podle agentury AFP si mladý pachatel vyměnil ve dnech před útokem přes aplikaci WhatsApp několik zpráv s jedním z rodičů, kteří si stěžovali na ukazování karikatur.

AFP předtím napsala, že policie nadále vyslýchá příbuzné útočníka i dotyčného otce jednoho ze studentů. Rodič vyzýval na sociálních sítích k mobilizaci proti Patymu a proti dalšímu muži, jenž ho podporoval.

Podle francouzských médií by se středoškolský učitel dějepisu měl stát také komandérem Řádu akademických palem. Prezident Macron by mu titul měl udělit ve středu na vzpomínkové akci na univerzitní půdě Sorbonny.

V pondělí 2. listopadu na všech francouzských základních a středních školách zavládne minuta ticha k uctění Patyho památky. Ministr Blanquer varoval, že "pokud budou během minuty ticha demonstrace nebo protesty, studenti budou potrestáni".

Před pařížským Bourbonským palácem, který je sídlem francouzského Národního shromáždění, už dnes uctili památku zabitého učitele minutou ticha poslanci. Na pozadí vlajek stažených na půl žerdi k ní vyzval předseda sněmovny Richard Ferrand. Republikánská garda následně zahrála francouzskou hymnu Marseillaisu.