Praha - Závodní vůz Aero Minor Sport se opět chystá na závod v Le Mans, tentokrát ovšem v kategorii historických vozů. Legendární automobil se čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans účastnil v roce 1949, kdy skončil ve své kategorii první. Spolek Le Mans Redux chce legendu vzkřísit a zcela opravit, aby se mohla v roce 2020 znovu vypravit na prestižní trať jihovýchodně od Paříže. ČTK to za spolek sdělil Michal Froněk.

"Jde o technicky výjimečné auto, o kterém spousta lidí u nás vůbec neví. Proto bychom kromě závodění auto chtěli také zpopularizovat. Plánujeme také vydání knižní publikace," uvedl Froněk, který zároveň působí v designerském studiu Olgoj Chorchoj. Auto si budou moci lidé prohlédnout 28. října před budovou Autoklubu ČR v Praze jako součást oslav 100 let od založení samostatné republiky.

Závodní prototyp vozu vyráběného československou továrnou Aero Praha se náročného závodu ve Francii účastnil v roce 1949, po osmileté válečné pauze. Svoji třídu vyhrál, celkově skončil třináctý, v pořadí po přepočtu kubatur skončil druhý za dvanáctiválcovým vozem Ferrari. Coby dvouválec s objemem 0,7 litru nemohl stačit mnohem výkonnějším šesti-, osmi- nebo dvanáctiválcům. Právě kvůli velké výkonové disproporci mezi auty tenkrát pořadatelé počítali tuto speciální kategorii. Z 60 automobilů tehdy náročný závod dokončilo 19 vozů. Šlo o první velký závod tohoto prototypu a vůz byl kompletně osazen pouze československými komponenty, včetně pneumatik a svíček, zdůraznil Froněk.

Posádku tehdy tvořil Otto Krattner a František Sutnar. Jezdci obdrželi za vítězství půl milionu franků, které si cestou domů uložili ve švýcarských bankách. Komunistický režim je za to odsoudil na 11 a 15 let vězení. Sutnar byl propuštěn v roce 1963, a ačkoli byl absolventem obchodní akademie, živil se jako dělník a řidič. Počátkem 70. let emigroval, zemřel v roce 1990 v Curychu, popsal příběh závodníků Froněk.

Koncept auta z pera hlavního konstruktéra Rudolfa Vykoukala původně pocházel z dílen továrny Jawa. V roce 1946 však bylo rozhodnuto, že Jawa bude prodávat pouze motocykly. Výroba minorů byla ukončena v roce 1951, kapacitu leteckých závodů Aero naplnila místo výroby populárního vozu výroba vojenských letadel kvůli eskalující studené válce, poznamenal Froněk. V poválečném období se minorů vyrobilo 15.000 kusů, z toho polovina skončila v zahraničí. Zájem o ně byl v Belgii, Nizozemsku, Francii, Rakousku, Švýcarsku či Skandinávii. Na dalším ročníku Le Mans v roce 1950 Aero Minor opět vyhrálo ve své kategorii, tentokrát ale s nizozemskou posádkou.

Jeden z mála dochovaných exemplářů legendárního auta koupil spolek šesti nadšenců Le Mans Redux s cílem vrátit automobil po 70 letech na závodní okruhy. Auto je v pojízdném a technicky zachovalém stavu, musí ale projít celkovou repasí. "Je to na celkovou repasi všech mechanických částí, jako jsou klouby a manžety. Motor se musí postavit v podstatě nový, převodovka zrepasovat," uvedl mechanik Jaroslav Prášek, kterému spolek opravu 405kilogramového vozu svěřil. Spolek má navíc originální závodní motor, který plánuje zrepasovat a umístit do auta.