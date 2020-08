Závod Zbraslav-Jíloviště připomene výročí narození Elišky Junkové

Praha - Automobilový závod veteránů Zbraslav-Jíloviště o pohár Elišky Junkové letos připomene 120. výročí narození této automobilové závodnice, která v roce 1926 jízdu vyhrála. Závod do vrchu, který se v Česku koná s přestávkami od roku 1908, se letos uskuteční 5. září. Dnes to na tiskové konferenci řekli organizátoři závodu.

Eliška Junková, která se narodila v Olomouci v roce 1900 jako Alžběta Pospíšilová, usedla poprvé do závodního vozu v roce 1923 jako spolujezdkyně, o tři roky později zvítězila na závodu Zbraslav-Jíloviště. "Když jsme závod po mnoha letech obnovovali, paní Junková nám věnovala putovní pohár, o který posádky dodnes soutěží," řekl Václav Kafka, prezident Veteran Car Club Praha, který akci pořádá.

Junková se mezi roky 1924 a 1928 jako jediná žena v historii vrcholných automobilových závodů Grand Prix vyrovnala nejlepším jezdcům a ve vozech Bugatti vyhrála řadu mezinárodních závodů. Loni Junkovou vyznamenal prezident Miloš Zeman medailí Za zásluhy I. stupně.

K jubileu jejího narození se letos organizátoři závodu, který má převýšení 163 metrů a deset zatáček, rozhodli vypsat speciální kategorii pro ženy. Těch se podle ředitelky závodu Markety Profeldové účastní jen několik desítek. "Ale i za to jsme rádi. Ženských posádek bude řádově dvacet, celkově máme 220 posádek, tak je to malé procento," uvedla Profeldová k 53. ročníku závodu. "Myslím, že ona (Eliška Junková) by měla radost z toho, když by viděla, jaké má následovnice a jak se ženy snaží vyhrát," dodala.

Akce začne v sobotu 5. září v 10:00 výstavou aut ve Zbraslavi na náměstí, závod odstartuje ve 13:00 a skončí na vrchu Na Baních nad Zbraslaví. V předválečných letech se závod jezdil až na Jíloviště, v současné době to není možné, protože trasu protíná dálnice. Ta se letos kvůli závodu uzavře a historické vozy po ní hromadně pojedou do Jíloviště, kde se uskuteční vyhlášení závodu. Součástí bude doprovodný program zahrnující výstavu či divadelní představení o Junkové.

V neděli dopoledne odstartuje vyjížďková etapa z Jíloviště do Tuchoměřic, jejíž součástí bude letos nově i jízda pravidelnosti. "Neděli jsme měli vždycky koncipovanou jakový pohodový výlet. Myslím si, že každému letos díky koronaviru trochu chybí to závodění. Pro letošní ročník jsme se rozhodli, že to uděláme trochu jako rally a nedělní etapa bude vyhodnocená," řekla Profeldová.

Kromě aut, mezi kterými budou například Bugati 50 nebo vůz automobilky Austro-Daimler, který v roce 1922 závod vyhrál, se závodu účastní například i motocykly. Organizátoři letos očekávají celkem 220 posádek, budou také z Rakouska, Slovenska či Německa.

První závod Zbraslav-Jíloviště se konal v roce 1908. V roce 1938 však byl přerušen kvůli světové krizi a následné válce. V roce 1968 jej obnovil Veteran Car Club Praha. O té doby se jezdí nepřetržitě a stal se jedním z nejznámějších podniků historických vozidel v Evropě.