Praha - Závěry zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) o pronikání ruského a čínského vlivu do Česka nejsou pro ministerstvo zahraničí překvapivé. Úřad se tomu snaží čelit, řekla ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Podle opoziční ODS nesmějí politici zprávy tajných služeb o cizím vlivu podceňovat. TOP 09 vyzvala vládu, aby věc neprodleně řešila.

"Závěry zprávy pro nás nejsou nijak překvapivé, bereme to jako další důkaz toho, že jde o dlouhodobý trend," řekla Lagronová a poukázala na to, že i v předchozích výročních zprávách BIS se hovořilo o činnosti tajných služeb Ruska a Číny na území Česka. "My jako ministerstvo se tomu samozřejmě snažíme čelit, intenzivně se tomu věnujeme," doplnila Lagronová. Podrobnosti neuvedla s odůvodněním, že součástí diplomacie je i to, že ne vše se děje před očima veřejnosti.

Dnes zveřejněná výroční zpráva BIS za rok 2017 hovoří o růstu aktivity špionů, kteří využívají diplomatického krytí jako pracovníci ambasád Číny a Ruska. Mluví také o hackerském útoku na ministerstvo zahraničí, který má původ v Rusku. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v listopadu uvedl, že jedná s ruským velvyslanectvím o počtu diplomatů v Praze a o omezení počtu diplomatických aut, která má ambasáda registrovaná.

Také podle předsedy ODS Petra Fialy nejsou závěry BIS překvapivé. "Již delší dobu jsme svědky pronikání ruského a čínského vlivu do Evropy. Nepotýká se s ním pouze ČR, ale i ostatní evropské země. Je třeba tuto věc nepodceňovat. Především politici by si měli uvědomit, že mají hájit zájmy ČR a českých občanů a nebýt nástrojem v rukou jiných zemí," sdělil Fiala ČTK.

Zprávy jsou podle předsedy senátorů ODS Miloše Vystrčila důležité jako potvrzení dosavadních podezření, že na českém území působí "poměrně významně" ruské a čínské zpravodajské služby. Vystrčil věří, že se tím příslušné vyšetřovací orgány budou zabývat. Senát se v tomto ohledu zjištěními zabývat nemůže, měl by je ale brát v úvahu při zákonodárné činnosti, řekl ČTK Vystrčil.

Místopředsedové Senátu Jan Horník (STAN) a Miluše Horská z klubu KDU-ČSL to ale vidí jinak. "Jelikož jde o naši bezpečnost, tak kdo jiný by se měl těmito znepokojujícími informacemi zabývat než Parlament a tudíž i Senát na svém plénu," napsal ČTK Horník. Zprávy pokládá za varovné, nelze je bagatelizovat, dodal. "Nejen pro český Senát je to téma na pořadu dne," uvedla na dotaz ČTK Horská.

"Bezpečnost České republiky nejvíc ohrožují podle BIS vlády Ruska a Číny. Duo (premiér Andrej) Babiš a (prezident Miloš) Zeman se s nimi objímá, ruští a čínští špioni je na oplátku drží pod krkem. Důsledkem je posouvání naší země mílovými kroky na Východ," napsal na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Vláda by se podle něj měla situací neprodleně zabývat, vidí důvod i pro svolání bezpečnostní rady státu.