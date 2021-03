Závěrečný závod běžkyň vyhrála Wengová, Razýmová byla šestnáctá

Engadin (Švýcarsko) - Volnou třicítku ve švýcarském Engadinu, jež uzavřela Světový pohár v běžeckém lyžování, vyhrála Norka Heidi Wengová. Česká reprezentantka Kateřina Razýmová se ve stíhačce posunula na 16. pozici, po pádu v sobotní desítce s hromadným startem dnes startovala sedmadvacátá.

Bývalá dvojnásobná celková vítězka SP Wengová nastoupila z vedoucí skupiny ve stoupání dva kilometry před cílem a dovezla si do finiše náskok 4,5 sekundy před Švédkou Ebbou Anderssonovou. Devětadvacetiletá Norka si připsala první individuální výhru v seriálu od triumfu na Tour de Ski v roce 2018. Do elitní desítky se dnes vešly také její dvě sestřenice, dvojčata Lotta Udnes a Tiril Udnes Wengovy.

Třetí dojela s půlminutovým odstupem sobotní vítězka Julia Stupaková z Ruska před Jessicou Digginsovou, jež v této sezoně jako první americká běžkyně ovládla celkové pořadí SP a dnes si zajistila i malý glóbus za distanční závody.

Nejlepší Češka Razýmová se od začátku snažila sjet skupinu před sebou. "Stálo mě to poměrně dost sil, ale věděla jsem, že skupina bude mít větší sílu a později už by se mi to nemuselo podařilo. Naštěstí se pak tempo uklidnilo a mohla jsem využít závětří," řekla v tiskové zprávě svazu.

V závěrečném stoupání vsadila na Rakušanku Teresu Stadloberovou. "Myslela jsem, že bude rychlá, ale nakonec se to ukázalo jako špatný tah, protože skupinka před námi nám cukla. Překvapivě jsem pak po dojezdu ještě měla dost sil," poznamenala česká lyžařka.

Dokončila závod ve skupině bojující o 14. místo. Na 16. pozici měla dvouminutový odstup. Závod na trase obvyklé pro dálkové závody pro ni byl novou zkušeností. "Nejsem zvyklá na to, že člověk neví, kde jede, kam jede a může se orientovat jen podle hodinek. Poprvé v životě jsem také jela s bidonem. Kvůli sněžení se jelo prakticky jen ve stopě vyjeté od skútru, vystoupit se nedalo ani kvůli tomu protivětru," popisovala.

Na body se v závěru sezony dostala i 26. Petra Nováková, která si polepšila o šestnáct míst. "Celkově můžu závodit hodnotit kladně. Jelo se mi dobře, nohy nevytuhly a zároveň jsou z toho nějaké body," pochvalovala si. Kateřina Janatová byla osmačtyřicátá.

Muži jedou volnou padesátku od 10:30.

SP v běhu na lyžích v Engadinu - stíhací závody volně:

Ženy (30 km): 1. H. Wengová (Nor.) 1:28:11,6, 2. Anderssonová (Švéd.) -4,5, 3. Stupaková (Rus.) -33,7, 4. Digginsová (USA) -37,3, 5. Fossesholmová (Nor.) -1:40,8, 6. Sorinová (Rus.) -1:43,5, 7. Finková (Něm.) -1:45,7, 8. L. U. Wengová -1:46,5, 9. T. U. Wengová (obě Nor.) -1:46,9, 10. Fähndrichová (Švýc.) -1:47,4, ...16. Razýmová -2:04,4, 26. Nováková -4:18,1, 48. Janatová (všechny ČR) -7:17,9.

Konečné pořadí distančních závodů (po 15): 1. Digginsová 653, 2. Anderssonová 640, 3. Stupaková 619, ...15. Razýmová 244, 65. Janatová 10, 69. Nováková 9.

Konečné pořadí SP (po 26 závodech): 1. Digginsová 1347, 2. Stupaková 1079, 3. Anderssonová 1011, 4. Brennanová (USA) 919, 5. Sorinová 851, 6. Něprjajevová (Rus.) 733, ...19. Razýmová 381, 41. Janatová 116, 48. Beranová 87, 72. Hynčicová 29, 85. Nováková 17.