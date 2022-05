Závěr Konference o budoucnosti Evropy živě: Toto je jen konec začátku

Konference o budoucnosti Evropy (CoFoE) končí. Stane se tak v Den Evropy – po roce jednání, debat a diskusí mezi občany, regionálními, národními a evropskými politiky, institucemi EU, organizovanou občanskou společností a sociálními partnery, kteří se všichni spolu snaží vytvořit společnou trajektorii pro budoucnost Evropské unie.

Závěrečný ceremoniál ve Štrasburku, na němž vystoupí předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, prezident Emmanuel Macron, jakož i občané z vnitrostátních a evropských panelových diskusí a spolupředsedové konference, můžete sledovat od 12:00.

Na svém posledním zasedání dospělo plénum Konference o budoucnosti Evropy ke konsensu ohledně svých závěrečných doporučení a přijalo 49 návrhů založených na doporučeních panelů evropských občanů, příspěvcích z národních panelů a akcí, tisících příspěvků zaznamenaných na vícejazyčné digitální platformě, jakož i na diskusích v různých pracovních skupinách a na plénu. Inovativní proces konference poskytl občanům dosud nevídanou příležitost zapojit se do rozhodovacího procesu a vyjádřit svůj názor na Evropskou unii a na to, jak by měla být zlepšena.

Další krok se uskuteční v Den Evropy, kdy spolupředsedové výkonné rady konference předloží zprávu obsahující konečné návrhy předsedům Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise. Tyto tři instituce poté zprávu přezkoumají a zjistí, jak na doporučení účinně navázat.

Celý program najdete ZDE.