Závěr debaty ČT opanoval Středula oznámením svého odstoupení, Babiš nepřišel

Praha - Dnešní debata kandidátů na prezidenta v České televizi (ČT) neočekávaně vyvrcholila oznámením odborového předáka Josefa Středuly, že odstupuje z voleb, a to ve prospěch někdejší rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové. V poslední čtvrtině pořadu se rozhodla ČT dát větší prostor třem kandidátům s nejvyšším volebním potenciálem podle společnosti Kantar a Data Collect: bývalému vysoce postavenému vojákovi Petru Pavlovi, Nerudové a expremiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ten se, jak avizoval, pořadu neúčastnil. Jeho hlavní konkurenti se snažili ozřejmit okolnosti, které vrhají stín na jejich kandidatury.

Generál Petr Pavel se vyjádřil ke své minulosti v komunistické straně, Nerudová k pochybnostem ohledně takzvaných rychlostudentů. Babišovi nechala televize "volný stoleček".

Středula, kterému průzkumy veřejného mínění připisují jednotky procent voličů, svoje rozhodnutí zdůvodnil sociálním cítěním Nerudové a tím, že nechce, aby zvítězili Babiš, nebo Pavel, oba s komunistickou minulostí.

Babiš v době zahájení debaty sdílel na svých sociálních sítích video z roku 2017, na kterém představuje areál Čapí hnízdo. V souvislosti s udělením dotace na stavbu areálu nyní čelí obžalobě z pomoci k dotačnímu podvodu, soud má vynést verdikt v pondělí. K předvolební diskusi se Babiš v příspěvku nevyjádřil. Jeho protikandidáti v debatě kauzu i jeho nepřítomnost komentovali. Středula vyzval moderátora, aby i bez přítomnosti expremiéra pokládal nepříjemné otázky i na jeho adresu.

V úvodu debaty osmi uchazečů o Hrad vysílané z historické budovy Národního muzea se ostře vyhranil proti favorizované trojici podnikatel Karel Diviš. Babiše označil za sraba, kritizoval prezentaci Pavla a působení Nerudové ve funkci rektorky. Pavel i Nerudová odmítli na Diviše reagovat, řekli, že nechtějí v diskusi "sundavat rukavice". K vyhrocenosti debaty se vyjádřil senátor Marek Hilšer, připomenul, že se jí účastnil už před pěti lety a trvá na tom, že by měla být vedena gentlemansky. "Prezident by měl udržovat dekorum," konstatoval.

Stejně jako nominant SPD Jaroslav Bašta kritizoval Hilšer rozhodnutí televize část diskuse věnovat úžeji favoritům volby. Bašta to označil za segregaci.

V úvodní části pořadu se moderátor kandidátů například ptal, který z bývalých prezidentů je jim nejbližší, jak by se postavili k současné vládě či jak by využívali prezidentské pravomoci, zda by byli prezidenty "aktivními". Odpovídali také na otázky, jak by chtěli, aby si je společnost pamatovala po případných pěti letech prezidentského mandátu, a co by během funkce prosazovali.

Na dotaz, koho volili v uplynulých sněmovních volbách, odmítli s odkazem na nadstranickost prezidentské funkce odpovědět Hilšer, Diviš, bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima a také Bašta. Pavel s Nerudou se přihlásili k volbě koalice Spolu (ODS,KDU-ČSL a TOP 09), pro jednu ze stran vládní koalice hlasoval podle svých slov senátor Pavel Fischer. "Nestydím se, volil jsem ČSSD, je mi líto, že není ve Sněmovně. A věřím, že tam bude," uvedl Středula.

Od debat si kandidáti a jejich týmy slibují naklonění dosud nerozhodnutých voličů. Podle dnes zveřejněného průzkumu agentury STEM stále neví, pro koho bude příští týden hlasovat, čtvrtina voličů. Takzvanou superdebatu plánovala ČT stejně jako v minulých letech vysílat v předvečer voleb, tedy ve čtvrtek. Záměr ale musela změnit kvůli neochotě Babiše účastnit se široké diskuse se všemi ostatními kandidáty a konkurenci komerčních médií. Předvolební debaty České televize se z hlediska sledovanosti vždy řadily k nejvyhledávanějším pořadům celého roku na všech televizích. Poslední Prezidentský duel se s 2,7 milionu diváků stal nejen nejsledovanějším pořadem roku na celém TV trhu, ale i nejsledovanější politickou debatou v historii měření sledovanosti. Podle prosincového průzkumu společnosti Kantar CZ se většina obyvatel Česka shoduje, že předvolební debaty v ČT jsou klíčové pro jejich finální volbu.