Plánované zavedení nějaké formy on-line soudnictví bude složité a drahé, ale je nezbytné. Při finančních možnostech České republiky se proto musí chytře a pečlivě naplánovat. Je třeba poučit se z příkladů i chyb ze zahraničí, kde již určité on-line systémy v soudnictví fungují. Nutná je i změna legislativy. Shodli se na tom účastníci dnešního, již šestého kulatého stolu k zavedení on-line soudnictví.

Debaty se zúčastnili místopředseda Krajského soudu v Praze Jiří Grygar, soudce Obvodního soudu pro Prahu 7 a zástupce Soudcovské unie Pavel Punčochář, ředitel odboru elektronizace justice Ministerstva spravedlnosti ČR Přemysl Sezemský a Of Counsel advokátní kanceláře PRK Partners Zbyněk Loebl. Moderátorem byl opět generální ředitel ČTK Jiří Majstr.

Nezbytnost zavedení on-line soudnictví zdůvodnil Loebl, který se tímto projektem dlouhodobě zabývá, tím, že v budoucnu budou vznikat veliké rozdíly mezi státy, které on-line soudnictví zavedou a těmi, které ne. Současné soudní systémy, které s v ČR používají, jsou zastaralé a na úrovni 90. let, uvedl Grygar. Jejich modernizace je proto nutná. "Když dnes postavíte kohokoli normálního k našim systémům, tak ten člověk se není schopen bez velkého školení pohnout dál, doplnil Punčochář. Nový systém by měl být podle něj nejen zcela funkční, ale i uživatelsky přívětivý, aby se s ním jak soudcům, tak i veřejnosti snadno pracovalo. Obsah systému musí podle Loebla vytvořit soudci advokáti, ale i veřejnost.

Podle Sezemského bude po zavedení nového systému lepší řešit v něm jen nové případy a staré kauzy dořešit v těch původních. "Je to jistější varianta než řešit migrace mnohdy miliónů dokumentů nebo dat," uvedl. Nějakou dobu tak budou muset paralelně fungovat systémy dva, dodal. Grygar by se přimlouval naopak za to, aby data mezi oběma systémy migrovala, bylo by to podle něj pohodlnější.

Celou diskusi můžete sledovat zde:

Podle Loebla je tvorba nového systému zatím v začátcích. Z kraje příštího roku by měl být hotov funkční model on-line soudní platformy, který by si soudci i veřejnost mohli vyzkoušet, dodal. "Bude to 'klikací' model, bude vypadat tak, jak by případně mohl nějaký systém pro jednodušší typy sporů vypadat. Bude zaměřený na to, aby si například soudci v justiční akademii mohli vyzkoušet role soudce i stran či advokáta," uvedl. Pak by mohli určit, co je na modelu špatně, co tam chybí či co by řešili jinak. Podle toho by se systém dál upravoval.

Připravujeme on-line model úvodu do řešení on-line sporů, který bude hotový do konce tohoto roku, řekl Loebl. Soudci i justiční pracovníci ho tak budou moci v Justiční akademii vyzkoušet, dodal. Ve spolupráci s vybranými soudci a ministerstvem spravedlnosti připravují autoři projektu analýzu změny potřebné legislativy, aby se přizpůsobila on-line soudnictví. Již na kurzu justičních pracovníků 4. října v Kroměříži chtějí autoři projektu ukázat rozsah tohoto modelu.

Projekt je podle Loebla v počátcích. Nyní je nejdůležitější si představit, jak může on-line justice vypadat a jak může prospět vedení soudů. Poté bude možné zkusit udělat na nějakém typu nevýznamného sporu několik experimentů. Když se některý u veřejnosti ujme, bude teprve možné vytvořit funkční systém. Ani při optimistickém pohledu ale nevidí možnost zavedeni on-line soudnictví do pěti let, spíše do deseti.

Také podle Sezemského je potřeba začít u drobných sporů a dál postupovat k složitějším kauzám.

Všichni debatující se shodli, že i při zavedení on-line soudnictví musí být pro občany zachována i možnost klasického řízení a rozhodovací pravomoc by měl mít soudce.

Kulaté stoly, kterých bylo naplánováno sedm, jsou součástí plnění výzkumného projektu o přípravě on-line soudnictví, financovaného Technologickou agenturou ČR. Řešiteli jsou advokátní kancelář PRK Partners, Masarykova univerzita v Brně a Vysoké učení technické Brno.

Příští debata se uskuteční v říjnu 2022 na www.ceskenoviny.cz. Dotazy v průběhu kulatého stolu bude možné opět pokládat přes Sli.do s hashtagem #CTK-justice.