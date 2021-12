Zaťoviče více než jubilejní sedmistovka potěšila výhra nad Karlovými Vary

Brno - Vítězstvím nad Karlovými Vary 3:2 oslavil kapitán hokejové Komety Martin Zaťovič svůj jubilejní sedmistý zápas v nejvyšší české soutěži. Více než kulaté číslo na jeho hráčském kontu ho ale těší, že forma Brna roste a má i bodové vyjádření.

"Je to pěkný číslo, ta sedmistovka, ale pro měl byl důležitější samotný zápas a výhra v něm. O to je to sladší, líp se na to bude vzpomínat," řekl šestatřicetiletý kapitán Brna, který si v duelu připsal jednu asistenci.

Podle Zaťoviče nebyla cesta ke třem bodům nijak snadná. "Rozhodla první třetina, v ní jsme byli mizerní a podržel nás gólman. Pak jsme odskočili v přesilovkách, ale na konci jsme zase dělali zbytečné chyby a duel jsme zdramatizovali. Naštěstí s dobrým koncem," popsal průběh duelu novinářům.

S Karlovými Vary Kometa v sezoně nevyhrála, tím větší měl i kapitán motivaci. "Chtěli jsme jim to vrátit, vyšlo to. Byl to takový rozlítaný zápas, oni hodně bruslí, rotují na pozicích a napadají. ale jsme dost zkušení a pohlídali jsme si to," řekl Zaťovič, jenž v minulosti dres Energie úspěšně oblékal.

Kometa uhrála čtvrtou výhru za plný počet bodů v řadě, ovšem Zaťovič žádnou zásadní změnu v kabině nepozoruje. "Spíš jsme si dokázali pojmenovat individuální chyby, které rozhodovaly. To jsme zaplaťpánbůh odstranili a musíme dál tvrdě pracovat, každý musí vědět, co má dělat, jakou mán pozici a plnit svoji roli," řekl trojnásobný extraligový šampion.

V neděli čeká Brňany poslední Zlín, s nímž také Kometa v základní hrací době v sezoně nevyhrála. "Je to další motivace pro nás. Chceme bodovat, nezkazit si to. Pak je reprezentační přestávka. Budeme bruslit, posilovat, tak nás to musí bavit," vysvětlil Zaťovič, který sám neplánuje, na jaké číslo v počtu zápasů se v kariéře ještě dostane. "Hlavně musí sloužit zdraví," ukázal na základní předpoklad pokračování kariéry.