Zátopkova štafeta i umělá inteligence doprovodí české předsednictví EU v Bruselu

V průběhu českého předsednictví v Radě EU se v Bruselu představí přední čeští umělci, hudebníci, výtvarníci, ale třeba i experti na umělou inteligenci. Předsednictví je totiž velkou příležitostí ke zviditelnění předsedající země nejen v oblasti diplomatické nebo politické, ale také kulturní.

Zahajovací akce předsednictví, které začne 1. července, se ponese ve sportovním duchu a jejím symbolem bude v Belgii oblíbená atletická legenda Emil Zátopek.

„Moc se těšíme na zahajovací akci, což bude běh. Je to celkem netradiční forma pro předsednickou akci. Ale v Bruselu je velmi známá jedna česká figura. Někdo by myslel, že je to Havel nebo Kundera. Ne, je to Emil Zátopek,“ řekla ve speciálu Četkastu, podcastového vysílání ČTK, ředitelka Českého centra Brusel Jitka Pánek Jurková.

Zátopkovo jméno ponese štafeta, kterou první červencovou sobotu symbolicky předá českému předsednictví Francie, jež vede evropskou sedmadvacítku v současnosti. Stane se tak na bruselském stadionu Tří lip, kde český atlet v roce 1954 pokořil světový rekord v běhu na deset kilometrů.

Kromě běhu pro diplomaty chystá České centrum v době předsednictví i venkovní instalaci z vlajek, kulturní program ozvláštní umělá inteligence nebo ukrajinští umělci. O všech chystaných akcích, ale také o tom, jak těžké je přibližovat českou kulturu mnohojazyčnému a multikulturnímu Bruselu, nebo jakou roli mají umělci v diplomacii, popsala Pánek Jurková v Četkastu.