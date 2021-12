Zátopek se nedostal do užšího výběru pro nominace na Oscary

Los Angeles - Snímek Zátopek režiséra Davida Ondříčka se nedostal do užšího výběru pro nominace na Oscary za letošní rok, který dnes zveřejnila americká filmová akademie. Do kategorie nejlepších zahraničních filmů se probojovaly snímky z patnácti zemí - Rakouska, Belgie, Bhútánu, Dánska, Finska, Německa, Islandu, Íránu, Itálie, Japonska, Kosova, Mexika, Norska, Panamy a Španělska. Do finále boje o prestižní filmové ocenění jich nakonec postoupí osm.

Americká filmová akademie dnes ohlásila užší výběr pro nominace v deseti oscarových kategoriích - kromě zahraničního filmu to je rovněž například dokumentární film, filmový soundtrack, původní filmová píseň či vizuální efekty. Konečné nominace ve všech kategoriích oznámí akademie 28. února a slavnostní vyhlášení nejprestižnějších filmových cen na světě je plánováno na 27. března.

Zátopka nominovala Česká filmová a televizní akademie a americký web Variety dával českému snímku šanci, že se ve výběru 15 zahraničních filmů ocitne.

Ondříčkovo dílo přibližuje osobnost nejslavnějšího českého atleta a čtyřnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka, který zemřel v roce 2000, a vypráví také o jeho vztahu s manželkou Danou. Film rámuje příjezd australského rekordmana Rona Clarka v roce 1968 do Prahy, aby navštívil legendárního československého běžce, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací ke stěžejních okamžikům atletova sportovního i soukromého života.