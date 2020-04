Zatím 30.800 lidí podepsalo petici za uzavření škol do prázdnin

Praha - Kolem 30.800 lidí dosud podepsalo petici, kterou vyzývají ministra školství Roberta Plagu (ANO) k tomu, aby byly školy uzavřeny do konce školního roku. Podle signatářů by se při dřívějším otevření mohla koronavirová nákaza začít rychle šířit nejen ve školách, ale i v hromadné dopravě či v rodinách. Nošení roušek ve školách, o kterých se Plaga dříve zmiňoval, by podle nich bylo pro děti i učitele nezdravé a vysilující. ČTK o petici informoval předseda spolku Fórum rodičů Petr Chaluš. Podle dřívějších informací se počítá s otevřením škol po polovině května.

Podle Chaluše nechce dát dítě do školy v nejbližších měsících mnoho rodičů, i kdyby se otevřely. "Udržovat děti ve striktních pravidlech, například v rouškách nebo s rozestupy, není ani fyzicky, ani psychicky zdravé, napětí a strach by neměly dobrý vliv na učení dětí. Pobyt v uzavřených prostorách zvýší přenos viru a ohrozí zdraví i životy starších učitelů a prarodičů," uvedl.

Podle signatářů petice by bylo nepochopitelné požadovat po učitelích a dětech, aby nosili roušky třeba osm hodin výuky. Studenti v zadních lavicích by podle nich nic neslyšeli, navíc by všichni byli velmi vysílení.

Na problematičnost úvahy o rouškách ve školách upozornil v úterý také spolek Učitelská platforma. Plaga pak na dotaz ČTK uvedl, že je nyní předčasné mluvit o konkrétních opatřeních. Vyjádření o nich očekává od ministerstva zdravotnictví, pak je chce připomínkovat. Podobně jako náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula již dříve řekl, že by se děti mohly do škol vrátit v druhé polovině května, byť možná s podmínkou nošení roušek.

Například v mateřských školách je ale podle signatářů petice nemožné zajistit, aby si děti hrály bezkontaktně a vydržely delší dobu v rouškách. Není ani jasné, jak by měly roušky užívat, když mají třikrát denně stravu, kterou jedí dohromady v jedné místnosti. Nebo jak by se před nákazou ochránily učitelky vyššího věku se zdravotními problémy, jako je cukrovka, vysoký tlak nebo astma.

Nákaza by se podle autorů petice mohla začít po otevření škol do léta rychle šířit. "Jak jistě víte, školy v ČR navštěvuje přes jeden milion žáků. Tito žáci se každé ráno a odpoledne přepravují z domovů do školy a velká část k tomu využívá městskou hromadnou dopravu," obracejí se na ministra. Upozorňují zároveň, že v dopravních prostředních bývá málo prostoru pro rozestupy a že jimi často cestují i senioři, pro které může být nemoc covid-19 nebezpečná. Stejně tak by se podle petice mohla nemoc rychle rozšířit i v rodinách.

Signatáři petice proto navrhují, aby školy pokračovaly do letních prázdnin s výukou na dálku. Většina učitelů se s ní podle nich již seznámila, a pokud by věděli, že by se školy mohly otevřít v září, měli by možnost si učivo i lépe rozplánovat. Podobně se v pondělí vyjádřila také předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. To, že by učitelé neměli problém s on-line výukou, řekl již dříve také předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.