Zástupkyně ombudsmana Šimůnková se rozhodla ke konci srpna rezignovat

Praha - Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková se rozhodla ke konci srpna rezignovat na svou funkci. Nesouhlasí s názory a profesním i lidským přístupem veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, nechce ho už dál zastupovat a spolupracovat s ním. Řekla to ČTK. Křeček pak ČTK řekl, že s další spoluprací počítal, rezignace je mu líto. V rozhodování Šimůnkové podle něho převážily emoce. Křeček a Šimůnková měli dlouhodobě rozdílné názory. Šimůnkovou Sněmovna do funkce ombudsmanovy zástupkyně zvolila v listopadu 2019 a Křečka na post ochránce práv pak v únoru 2020. Nelze je odvolat. Mandáty jsou šestileté.

"Nechci a nemohu nadále zastupovat ombudsmana Stanislava Křečka ani s ním jakkoli spolupracovat, neboť s jeho názory, lidským i profesním přístupem zásadně nesouhlasím," řekla Šimůnková.

Křeček a Šimůnková se střetli v minulosti kvůli výrokům na adresu Romů, kvůli přítomnosti otců u porodu v době epidemie či kvůli právům dětí. Ombudsman už dřív stáhl svou zástupkyni z vládních rad, v nichž za jeho kancelář zasedala. Od července jí pak odebral veškerou její agendu. Dodatečně to zdůvodnil prodlevami při řešení kauz. Šimůnková to odmítla. "Zvažují kroky na svoji právní obranu," zopakovala dnes končící zástupkyně. Dodala, že práci vykonávala intenzivně a svědomitě a po odebrání úkolů se jí nemohla už věnovat ve prospěch lidí tak, jak to dělali její předchůdci. Formálně ve funkci zůstat nechce.

Šimůnková vyzvala k úpravě zákona o ochránci práv. Poukázala na podobné postavení ombudsmana i jeho zástupce. Podle ní je tak proti smyslu normy, aby měl celou agendu jen ochránce a pracovní náplň zástupce se vyprázdnila. Může to mít vliv na dobu a kvalitu vyřizování podnětů. O změnách zákona mluvili už dřív i někteří poslanci. V Česku se léta jedná také o zřízení postu dětského ombudsmana. Šimůnková míní, že by zvažovaná pozice měla být nezávislá a neměla by spadat pod úřad ochránce.

Za zástupkyni se postavila už dřív řada organizací, některé vyzvaly ombudsmana k rezignaci. Křečkovy výroky na adresu menšin a uprchlíků odsoudil před nedávnem i Senát. Věnovala se jimi už dřív také Evropská komise, žádala vysvětlení. Situací v úřadu veřejného ochránce práv se v polovině července zabýval sněmovní petiční výbor, nepřiklonil se k žádné ze stran sporu.

Podle Šimůnkové je řada Křečkových výroků "v rozporu s posláním " ombudsmanovy kanceláře. Ochránce by měl pomáhat bez rozdílu a předsudků, uvedla jeho končící zástupkyně. Je přesvědčena, že se za jejího působení podařilo posílit ochranu práv dětí. Zmínila třeba přítomnost rodičů s potomky v nemocnicích. Zástupkyně prosazovala také odškodnění protiprávně sterilizovaných, které se vyplácí od letoška. Zaměřovala se i na vzdělávání postižených dětí, zaměstnávání handicapovaných či nezákonnost omezování klientů domovů seniorů v době covidu.

Pro jmenování, odměňování či vzdání se funkce platí podle zákona pro ombudsmana i jeho zástupkyni stejná pravidla. Šimůnková musí svou rezignaci oznámit předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09). Písemně jí oficiální oznámení doručí den před koncem srpna.

Fiala rezignace Šimůnkové lituje, chce, aby stát dál využíval její zkušenosti

Premiéra a předsedu ODS Petra Fialu mrzí ohlášená rezignace Šimůnkové. Uvedl, že jde o uznávanou expertku na lidská práva s řadou zkušenosti. Bude přemýšlet, jak její zkušenosti pro český stát dál využívat. V souvislosti s jejím sporem s veřejným ochráncem práv Stanislavem Křečkem zmínil možnost změny legislativy.