Zastupitelé Zlínského kraje neschválil stavbu nemocnice za 8 mld.

Zlín - Zastupitelé Zlínského kraje dnes neschválili investiční záměr pro stavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích za osm miliard korun. Koalice byla rozdělená, pro stavbu nemocnice bylo jen 21 zastupitelů z 41 přítomných, proti jich bylo osm, 12 se zdrželo.

Krajskou koalici tvoří lidovci, hnutí ANO a STAN a ODS, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 29 křesel. V opozici je ČSSD, KSČM, Svobodní a Soukromníci a SPD.

Pro stavbu nemocnice byli dnes lidovci, zástupci hnutí STAN a radní Jan Pijáček (ODS), pro byli také dva zastupitelé opoziční SPD. Proti návrhu hlasovali či se zdrželi zastupitel za ODS Stanislav Devátý, zástupci ANO a opozice.

Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), který stavbu nemocnice podporuje, těsně po hlasování zastupitelů uvedl, že je z výsledku překvapený. Koalice se podle něj dohodla, že bude hlasovat pro výstavbu.

Stavba malenovické nemocnice by podle hejtmana trvala šest let a stála osm miliard korun. Naopak postupná rekonstrukce a dostavba stávajícího areálu Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) by podle něj stála deset miliard a trvala 12 let. Kraj nechal zpracovat posudky, výstavbu nemocnice podporují. Opoziční zastupitelé za Svobodné a Soukromníky však zveřejnili posudky, podle kterých je výhodnější rekonstrukce současného areálu.

Někteří zastupitelé, včetně koaličních, již dříve uvedli, že se obávají zadlužení kraje, nečekaných problémů i dopadu na další krajské nemocnice v okresních městech. Projekt považovali za uspěchaný, chyběly jim informace o jeho ekonomické stránce. Naopak řada primářů výstavbu nemocnice podporuje. Někteří zástupci České lékařské komory vidí financování nemocnice jako rizikové a preferují postupnou rekonstrukci nemocnice podle platného generelu, který je však 11 let starý.

Zastupitelé jednali o výstavbě nemocnice již v pondělí. Ani po desetihodinové diskusi nerozhodli a jednání přerušili do dnešního rána. Podobně dopadlo už jednání v dubnu.