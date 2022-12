Zastupitelé zamítli výběr dodavatele elektřiny, Praha najde nový způsob nákupu

Praha - Pražští zastupitelé dnes neschválili výběr dodavatele elektrické energie pro hlavní město a jeho příspěvkové organizace v příštím roce. Některým zastupitelům se nelíbil způsob výběru dodavatele, kterým měla být společnost Pražská energetika (PRE). Materiál, kterým by byl schválen dodavatel, nepodpořila nadpoloviční většina zastupitelů. Vedení města proto připraví materiál, kterým dodávku energií zajistí tak, aby se instituce případně nedostaly do režimu dodavatele poslední instance. Ve výběrovém řízení zvítězila PRE s cenou 510 milionů korun. Nynější smlouva hlavního města s PRE je platná do konce roku.

"Máme v plánu připravit v pondělí tisk do rady kvůli tomu, že se přihlásil pouze jeden uchazeč, čili toto řízení ze zákonných důvodů ukončíme. Nicméně město jako takové je připraveno zajistit minimálně překlenovací období tak, aby v každém případě nebyly ohroženy zdražením ani výpadkem elektřiny jednotlivé instituce s tím, že veškeré ceny se budou řídit státním zastropováním," řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Nákup kritizovali někteří zastupitelé, kterým vadila například výše marže pro PRE. Zároveň kritizovali postup výběru dodavatele městskou příspěvkovou organizací Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE. Podmínky pro město jsou například podle zastupitele Ondřeje Prokopa (ANO) pro město nevýhodné. Materiál, který předložili městští radní, nakonec nepodpořil dostatečný počet zastupitelů.

Záměr vypsat zakázku na dodavatele elektrické energie schválili městští zastupitelé letos v září. Tehdy byla odhadovaná cena tendru kvůli vysokým cenám energií stanovena na zhruba 1,32 miliardy korun. Následně vláda v říjnu rozhodla o maximálních cenách elektřiny, proto se částka snížila. Z původně vysoutěžené částky připadá na odběrná místa vedená pod magistrátem elektřina za 150 milionů korun a na příspěvkové organizace za 360 milionů korun. Částka je odhadem, neboť konečná cena bude předmětem nákupu na burze.

Magistrát v souvislosti s energetickou krizí připravil úsporná opatření, kdy topí na méně stupňů. Radní už schválili tendr na vybudování přivaděče vody z Vltavy, kterou by se s pomocí tepelných čerpadel mělo topit přímo v budově Nové radnice. Město také vydalo pokyn svým organizacím, aby se snažily zajistit rychlé úspory například omezením nebo výměnou starších spotřebičů. V případě veřejného osvětlení magistrát postupně investuje do výměny sodíkových výbojek za výrazně úspornější LED variantu. Letos bylo také omezeno noční osvětlení památek.