Zastupitelé schválili financování geologického průzkumu metra D

Praha - Pražští zastupitelé schválili dnes ráno financování geologického průzkumu stavby metra D ve výši 1,581 miliardy Kč. Výstavbu metra odsouhlasili v pondělí radní. Zastupitelé rovněž uložili vedení města, aby byly náklady na průzkum zahrnuty v rozpočtech příštích let. Schválení dokumentu předcházela více než pětihodinová diskuse, která začala dnes před 1:45. Jednání zastupitelů začalo ve čtvrtek v 09:00, trvá už 22 hodin. Geologický průzkum začne na čtyřech místech na Pankráci asi za měsíc. Dopravní podnik (DPP) musí ještě vyřešit problém s chybějícími pozemky, například v Písnici.

Dnes schválený materiál navazuje na dokument, který schválili na pondělním jednání pražští radní. Ti rozhodli, že DPP má průzkum zahájit a rovněž schválili samotnou výstavbu trasy metra.

V první fázi vznikne trasa mezi Pankrácí, Novými Dvory a pokračovat bude do Depa Písnice, budou na ní jezdit vlaky bez řidiče. Náklady se odhadují na 57 miliard korun. V budoucnu má vzniknout úsek z Pankráce na náměstí Míru. Investorem stavby bude DPP.

Praha vynaloží letos na průzkum trasy D 445 milionů korun. Největší částku vydá příští rok, a to 765 milionů. V roce 2021 to bude 348 milionů a v následujících dvou letech pak 14 a devět milionů. Letos půjdou peníze jen na provedení průzkumu. V letech 2020 a 2021 město bude platit průzkum a údržbu štol a v posledních dvou letech už pouze údržbu.

Schválení materiálu předcházelo mnohahodinové dotazování opozice, proč na pondělním jednání radní hlasovali v tajné volbě. Rovněž chtěli vědět, kdo záměr navrhl a kdo jak ve volbě hlasoval. "Obvykle se tajně hlasuje o věcech, které se týkají personálií. Tady mi ten důvod chybí. Tomu, co proběhlo na radě, máme schválit finanční rámec. Asi tam bylo něco závažného. My jsme teď manipulováni, abychom převzali část zodpovědnosti za ten materiál," řekl opoziční zastupitel Ondřej Martan (ODS).

Jak přesně hlasovala, řekla veřejně pouze radní Hana Kordová Marvanová (za STAN), ostatní radní svou volbu neprozradili. Opoziční zastupitel Radomír Nepil (ANO) řekl, že se opozice bude dotazovat tak dlouho, dokud nedostane odpovědi. To trvalo asi ado 04:00, pak zastupitelé neustále prodlužovali původně dvacetiminutovou přestávku na více než dvě hodiny. Při diskusi opozice neustále opakovala své dotazy. Opoziční zastupitel Petr Stuchlík (ANO) o přestávce recitoval báseň.

Předseda zastupitelů ANO Patrik Nacher navrhl, aby bylo usnesení zastupitelů doplněno o větu, že průzkum začne až poté, co se město dohodne s vlastníky pozemků v Krči, aby stáhhli svou žalobu na vydané územní rozhodnutí. Podle opozice hrozí, že město zahájí průzkum, ale nebude mít všechna povolení na stavbu metra. Na Pankráci by tak zůstaly štoly a město by muselo platit za jejich údržbu mnoho milionů ročně. Kvůli tomu by mohli být podle Nachera zastupitelé stíháni. Návrh nebyl schválen.

Vedení Prahy a DPP stále řeší problém s chybějícími pozemky nutnými pro stavbu. V současné době jednají například s majiteli pozemků v Krči. S nimi již byla podepsána tzv. iniciální dohoda týkající se pozemků u Nádraží Krč. Problémy má město kolem budoucích stanic Libuše, Písnice a Depo Písnice, kde jej čekají pravděpodobně rozsáhlejší směny pozemků.

Pražské zastupitelstvo ve čtvrtek jednalo rekordně dlouho

I když se jednání pražského zastupitelstva často protáhnou do pozdních nočních hodin, čtvrteční zasedání trvalo nejdelší dobu, kterou politici i zaměstnanci úřadu pamatují. Zastupitelé jednali od čtvrtečních 09:00 a skončili dnes po 07:00, jednali tedy více než 22 hodin. Důvodem byly spory v koalici Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) ohledně postupu k zahájení geologického průzkumu metra D i obstrukce opozičních stran. Kromě politiků museli být na jednání i zaměstnanci magistrátu či ředitel dopravního podniku Petr Witowski.

K problematickému bodu o zahájení průzkumu ke stavbě metra D se zastupitelé dostali až po 01:40. Už před tím totiž vznikly kromě tradičních přestřelek mezi opozicí a koalicí i spory mezi koaličními stranami, konkrétně mezi Piráty a Spojenými silami.

První konflikt nastal v souvislosti s pokračováním privatizace bytů na Černém Mostě - zatímco Spojené síly hlasovaly pro pokračování již slíbených odprodejů bytů nájemníkům, Piráti a Praha Sobě byly proti. Pirátský radní Adam Zábranský uvedl, že ceny jsou nastaveny příliš nízko. Po hlasování následovaly hádky mezi členy vedení města za Piráty a TOP 09, které se odehrávaly mimo jednací sál. Piráti obvinili Spojené síly z porušení koaliční dohody.

Diskuze místy sklouzávala zcela mimo téma, když se zastupitelé věnovali například pořízení luskounů pro pražskou zoo, které domluvil na Tchaj-wanu primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Po zahájení jednání o metru D přistoupily opoziční ANO a ODS k obstrukční strategii, při které zastupitelé stále opakovali tytéž otázky, které se týkaly faktu, že radní o zahájení průzkumu na Pankráci za více než 1,5 miliardy korun hlasovali tajně, což není při hlasováních rady běžná praxe. Většina radních na dotazy odmítla říci, jak hlasovali.

V otázce průzkumu také vznikl další spor v koalici. Část vedení města se podle kuloárních informací obávala pro něj hlasovat, protože stavba nemá územní rozhodnutí, proti kterému vlastníci části pozemků v Krči podali žalobu. Zastupitel ODS Ondřej Martan radu obvinil, že přenáší odpovědnost za případné právní problémy na zastupitelstvo.

Jednání dále zdržely dvě zhruba dvouhodinové přestávky. Ty iniciovala koalice, která si potřebovala vyříkat svůj další postup a také tím reagovala na dokola opakované otázky ze strany opozice. Při druhé přestávce si zastupitel ANO Petr Stuchlík zkrátil čekání na dohadující se koaliční zastupitele mimo jiné i recitováním posměšné básničky namířené proti Pirátům. Padly dva pozměňovací návrhy, zastupitelé koalice s výjimkou lídra Spojených sil Jiřího Pospíšila (TOP 09) a radní pro legislativu Hany Marvanové (za STAN) nicméně ráno po téměř pětihodinovém projednávání bodu odhlasovali původní znění dokumentu předložené radou.

Dlouhá jednání zastupitelstva nejsou v Praze výjimkou, například v roce 2015 byli v pozdních nočních hodinách odvoláni čtyři radní, což vedlo k rozpadu koalice ANO, ČSSD a tehdejší Trojkoalice (Zelení, KDU-ČSL a STAN). Tytéž strany se později domluvily na jejím obnovení s novým personálním složením rady.