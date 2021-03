Zastupitelé projednají očkovací centrum i miliardy pro radnice

Praha - Pražští zastupitelé dnes projednají zahájení činnosti očkovacího místa v Kongresovém centru Praha (KCP), kde budou lidé očkováni proti covidu. Na programu jednání je také příprava stavby koncertního sálu na Vltavské nebo ponechání loni nevyčerpaných investičních dotací městským částem. Zastupitelé prodiskutují také přidělení dotací nebo vyhlášku o hazardu.

Praha plánuje příští týden zahájit testovací provoz velkokapacitního očkovacího místa v KCP. První týden má centrum fungovat s kapacitou 200 očkovaných denně, poté by měla vzrůst na 1000 lidí za den.

Zastupitelé projednají ponechání dotací městským částem, které jim přidělilo v uplynulých letech, ale radnice je nestihly utratit. Jedná se celkem o 2,88 miliardy korun. Stavba nové pražské filharmonie plánovaná na Vltavské by měla podle hrubých odhadů stát 5,3 miliardy, na dalších 750 milionů má vyjít příprava projektu.

Na programu je rovněž stavba nové koncertní haly na Vltavské, kde by měla sídlit Česká filharmonie, rozdělení poskytnutí dotací na prevenci kriminality, na akce celopražského významu nebo ve zdravotnictví. Praha udělí čestné občanství psycholožce, disidentce a jedné z prvních signatářek Charty 77 Daně Němcové.

Podle informací ČTK bude projednávána rovněž vyhláška o hazardu. Předsedkyně kontrolního výboru Alexandra Udženija (ODS) uvedla, že radní Hana Kordová Marvanová (STAN) měla do 30. listopadu 2020 předložit zastupitelům stanovisko Úřadu pro hospodářskou soutěž o vyhlášce. To prý nesplnila a porušila tak zákon. Marvanová odmítla, že by nedodržela zákon a nesplnila povinnost a vyjádření označila za lživé.