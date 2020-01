Zastupitelé Prahy 1 budou hlasovat o změně koalice

Praha - Zastupitelé Prahy 1 budou na svém dnešním mimořádném jednání od 16:00 hlasovat o výměně vedení městské části. V případě schválení skončí v čele radnice starosta Pavel Čižinský a jeho Praha 1 Sobě spolu s Piráty a Zelenou pro jedničku odejdou do opozice. Nahradit by je mohla koalice složená ze čtvrtého člena současného vedení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů) a dosud opozičních TOP 09, ANO a ODS.

Koaliční smlouvu před vánoci vypověděl klub My, co tady žijeme. První místostarosta Petr Hejma (STAN) to odůvodnil názorovými neshodami a špatným fungováním úřadu pod vedením starosty Čižinského. Připojili se k němu Michal Caban z Iniciativy občanů a Petr Burgr za KDU-ČSL, čtvrtý člen My, co tady žijeme Martin Kotas z klubu vystoupil. Následně se ke klubu přidali tři zastupitelé za TOP 09.

Klub společně se zastupiteli ODS a ANO nyní disponuje těsnou většinou ve 25členném zastupitelstvu, výměna koalice je tak možná. Pokud se uskuteční, jako o možném novém starostovi se mluví o Hejmovi, který ještě jako člen ODS funkci zastával mezi lety 2006 a 2009. Jeho postup kritizovali pražští Piráti a Praha Sobě, naopak vedení pražského STAN se za Hejmu postavilo a předseda magistrátního klubu Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) Jiří Pospíšil uvedl, že je třeba respektovat rozhodnutí zastupitelů.