Zastupitelé nezvolí primátorem Svobodu, volbu odložili do února

Praha - Pražští zastupitelé dnes nezvolí primátorem lídra Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Bohuslava Svobodu (ODS). Po mnohahodinovém projednávání volbu přerušili do zasedání 9. února 2023. Přerušení volby primátora podpořilo 55 z celkových 65 zastupitelů hlavního města. Spolu se původně domluvila s hnutím ANO, že zvolí primátorem Svobodu, ale zbylých deset radních volit nebudou. Spolu a ANO chyběl jeden hlas, neboť proti dohodě se postavila radní Hana Kordová Marvanová (za Spolu), které vadí způsob volby. Proti se postavili také Piráti, Praha Sobě a pro volbu nehlasovala ani SPD. Volby v Praze vyhrálo Spolu před ANO a Piráty.

Koaliční vyjednávání začala hned po volbách. Od té doby se průběžně setkávali zástupci jednotlivých stran. Spolu prosazovalo vznik obdobné koalice, jako je ta vládní, tedy s Piráty a STAN, avšak jednání skončila neúspěchem. Letošní jednání o novém vedení města je nejdelší v historii Prahy od roku 1993.

"Vždy mi šlo o zájmy Pražanů. Pevně jsem věřil tomu, že úplně stejně to má všech zbývajících 18 zastupitelů, které mám v týmu. Dnes se ukázalo, a osobně musím říci, že je to pro mě lidské zklamání, že ne všichni cítí zodpovědnost stejně. Pro někoho je důležitější jeho image než služba Pražanům a budoucnost města. Za mě je to pozérství," řekl Svoboda.

Spolu a ANO nakonec neměly dostatek hlasů. Proti se postavila senátorka a radní Marvanová. "Jsem pro, aby se pan docent Svoboda stal primátorem, ale je mi proti srsti, aby to bylo na základě takové dohody s ANO. To je pro mne nepřijatelné a není to správně. Podporuji pana Svobodu a dlouze jsme o tom hovořili," řekla ČTK Marvanová. Podle ní je nemožné, aby jako disidentka, kterou komunisté věznili, podpořila dohodu s ANO. Narážela tím mimo jiné i na to, že za ANO je v zastupitelstvu bývalá starostka Prahy 10 Radmila Kleslová, která byla podle médií agentkou komunistické StB.

Marvanová ČTK také řekla, že je připravena hlasovat pro Svobodu v případě, že bude dohodnuta koalice standardní cestou. Budu ráda, když bude primátorem, vážím si ho, ale nemohu odhlédnout od toho, jak byla tato dohoda učiněna," dodala. Podle reakcí lidí ze sociálních sítí podle ní navíc proti takové volbě stojí i Pražané, kteří jí to napsali.

Postoj Marvanové ocenil dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti). "Měl jsem v uplynulém volebním období s paní doktorkou na ledacos odlišné názory, nicméně vážím si toho, že ona se skutečně drží ideálů, se kterými šla do voleb, a nechce přidat svůj hlas, aby hlasovala s StB rozvědčicí Kleslovou. Je to přesně v duchu toho, co slibovalo Spolu před volbami," řekl. Snahu zvolit Svobodu s podporou ANO označil za zradu na voličích.

Zástupci Spolu ve středu společně s hnutím ANO sdělili, že ANO na dnešním zasedání zastupitelů podpoří volbu Svobody primátorem Prahy. Obě strany začaly v neděli jednat o možné podpoře menšinové rady Spolu ze strany ANO. To předložilo 15 programových bodů, kterými podporu podmiňuje. Na konečném znění těchto bodu se strany zatím nedomluvily, proto se jejich zástupci rozhodli volit pouze primátora.

Volbu Svobody primátorem od začátku odmítla Praha Sobě a Piráti, kteří oznámený postup Spolu a ANO označili za právní paskvil a vyjednávací debakl Spolu. Podle nich by volbou vznikla řada problémů včetně toho, že v případě zvolení by byl Svoboda podle zákona jediným statutárním zástupcem Prahy a v případě dovolené nebo nemoci by jej neměl kdo zastoupit. Současní náměstci, kteří primátora v době nepřítomnosti zastupují, by se totiž stali řadovými radními.

Proti zvolení Svobody se postavil také STAN, který se podle svého lídra a primátorova náměstka Petra Hlaváčka nebrání dalšímu jednání o koalici na vládním půdorysu, tedy se Spolu a Piráty. "Čemu se dnes podařilo zabránit? Konzervativnější kolegové se zřejmě chtěli inspirovat v praxi středověké církve vzdoropapežů. Ale naštěstí nejsme ve středověku, abychom si v Praze zvykali na to, že máme dva papeže. Protektorát ale trvá, město nemá novou radu. Apelujeme proto na zastupitele Spolu, aby začali pracovat pro město a začali opět jednat. My jsme připraveni," sdělil Hlaváček.