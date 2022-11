Zastupitelé nezvolí nové vedení Prahy, ustaví jen zastupitelské výbory

Praha - Zastupitelé na čtvrtečním jednání nezvolí nové vedení Prahy. Ustaveno bude pouze 14 zastupitelských výborů. Projednán by měl být také materiál týkající se přípravy rozpočtu na rok 2023, výběrová řízení v dopravním podniku (DPP) nebo některé materiály ze sociální oblasti. Po dnešním jednání to novinářům řekli předsedové zastupitelů Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Zdeněk Zajíček (ODS), STAN Kateřina Arnotová a Pirátů Daniel Mazur. Předsedové klubů se opět sejdou v pátek. V Praze dosud po zářijových volbách nevznikla nová koalice, dosluhující kontrolují tři výbory zřízené na ustavujícím jednání zastupitelů. Volby vyhrálo Spolu před druhým ANO a třetími Piráty.

"My jsme (na dnešní jednání) přišli za koalici Spolu s návrhem, jak by zastupitelstvo mohlo proběhnout. Navrhujeme, aby byla projednána informace o návrhu rozpočtu, aby mohl být 15. prosince na jednání zastupitelstva schválen. Za druhé chceme informaci od zastupitelky Hany Kordové Marvanové (zvolena za Spolu) k auditům v takzvané kauze Dozimetr a k prodeji pozemků v Lysolajích," řekl Zajíček.

Projednat chce Spolu také některá usnesení dosluhující městské rady, která dosud od voleb učinila. Bude se to týkat mimo jiné sociální oblasti nebo výběrových řízení na manažerské pozice v dopravním podniku (DPP).

Zastupitelé by měli ustavit 14 výborů a zvolit členy. Nyní existují od ustavujícího zasedání výbory finanční, kontrolní a školský, což ukládá zákon. Složení nových výborů bude kopírovat volební výsledky stran a jejich počet a zaměření bude stejné jako v uplynulém volebním období. Složení už vzniklých tří výborů se ve čtvrtek měnit nebude. Zajíček řekl, že složení a počet výborů by se mohl změnit až poté, co vznikne nová koalice. Podle Mazura a Arnotové s čtvrteční volbou nemají Piráti ani STAN problém. Mazur řekl, že jednotlivé kluby nyní vyberou své nominanty.

Na program jednání by měl být zařazen dokument týkající se přípravy rozpočtu na příští rok. Připravuje ho finanční výbor. "Předpokládáme, že k tomu bude nějaká diskuse. Zastupitelstvo by k tomu mělo přijmout usnesení, aby se návrh zveřejnil a mohl být 15. prosince projednán a schválen," řekl Zajíček.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, v 65členném zastupitelstvu získala 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů má na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty. Koaliční jednání v metropoli začala hned po zářijových volbách, zatím se však neposunula. Vítězné Spolu prosazuje koalici na vládním půdorysu s Piráty a STAN. Piráti však vytvořili Alianci stability s Prahou Sobě a ve vyjednáváních chtějí pokračovat výhradně společně.